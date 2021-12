Wegen der Omikron-Variante kam es weltweit zu Tausenden Flugausfällen, vor allem die USA waren betroffen.

Weniger Flugbesatzung

US-Airlines streichen Hunderte Flüge über Weihnachten

(dpa) - Große US-Fluglinien haben über das Weihnachtswochenende wegen der Omikron-Variante Hunderte Flüge gestrichen und damit die Festtagspläne vieler Menschen durchkreuzt. Es kam weltweit zu Tausenden Flugausfällen - vor allem die USA waren betroffen. Dem Sender CNN zufolge waren von den Streichungen an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen rund 1.700 Flüge innerhalb, in die oder aus den USA betroffen. CNN beruft sich dabei auf die Flugdaten-Website Flight Aware. In den USA ist die Omikron-Variante mittlerweile dominant - die Corona-Fallzahlen waren zuletzt in die Höhe geschnellt. Vielerorts wurden Rekorde bei den täglich gemeldeten Neuinfektionen gebrochen.

Allein am Samstag strich die US-Airline Delta knapp 370 Flüge und begründete dies neben Omikron auch mit Winterwetter in Teilen der USA. Auch Sonntag sollten wieder mehr als 300 Flüge gestrichen werden. „Die landesweite Häufung von Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Flugbesatzungen und die Beschäftigten, die unseren Betrieb führen“, hieß es von der Fluggesellschaft United. Die Airline kündigte an, „die betroffenen Kunden zu benachrichtigen, bevor sie zum Flughafen kommen“.

