Urteil zu Anleihekäufen der EZB: Tickende Zeitbombe

Das deutsche Verfassungsgericht gab der Europäischen Zentralbank drei Monate Zeit, ihre Anleihekäufe besser zu begründen. Das Urteil wirft existenzielle Fragen für die Europäische Union auf.

Die Uhr tickt. In seinem Urteil vom 5. Mai gab das deutsche Verfassungsgericht der Europäischen Zentralbank (EZB) drei Monate Zeit, um zu erklären, warum ihr Anleihekaufprogramm wirtschaftlich notwendig und verhältnismäßig ist. Ohne diese Rechtfertigung, so das Urteil, darf die deutsche Bundesbank sich nicht mehr an den Anleihekäufen beteiligen.

Das Urteil hat es in sich ...