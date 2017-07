(dpa/las) - Dass Mitarbeiter deutscher Konzerne im Inland oft mehr Mitbestimmungsrechte haben als ihre Kollegen im Ausland, ist mit EU-Recht vereinbar. Das stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in einem Grundsatzurteil klar. Anlass war ein Rechtsstreit um die Wahl von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat der Tui AG.

Ein Aktionär des Reisekonzerns hielt es für einen Verstoß gegen EU-Recht, dass nur Mitarbeiter in Deutschland mitbestimmen dürfen, nicht aber Konzernbeschäftigte in anderen EU-Ländern. Das widerspreche unter anderem der Arbeitnehmerfreizügigkeit, denn Beschäftigte verlören bei einem Umzug das Wahlrecht.



Freizügigkeit nicht eingeschränkt



Der EuGH wies diese Auffassung zurück. Das Recht auf Freizügigkeit in der EU garantiere einem Arbeitnehmer nicht, dass ein Umzug „in sozialer Hinsicht neutral“ sei. Er könne im neuen Land nicht dieselben Arbeitsbedingungen verlangen wie im Herkunftsland. Der Fall geht jetzt zurück an das Kammergericht Berlin, das die Fragen zum EU-Recht dem EuGH vorgelegt hatte.

Doch die Entscheidung ist nicht nur in Deutschland von Bedeutung, sondern auch in allen EU-Ländern, in denen es ein solches Mitbestimmungsrecht gibt. So hat neben Frankreich, den Niederlanden und Österreich die Luxemburger Regierung im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben.

Erleichterung auch in Luxemburg

„Wir haben in unserer Stellungnahme betont, dass die Mitbestimmung vereinbar mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist“, erklärt Arbeitsminister Nicolas Schmit auf Nachfrage. Es wäre „absurd“ gewesen, wenn die deutsche Mitbestimmung mit einem solchen Urteil ausgehebelt worden sei, so Schmit.



Das ist nun nicht der Fall, denn die Richter folgten der Position, die auch Luxemburg vertrat. Wäre das Urteil anders ausgefallen, hätte dies auch Folgen hierzulande haben können, so Schmit.

In Luxemburg müssen die Arbeitnehmer im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat einer „Société anonyme“ (SA) vertreten sein, wenn diese mehr als 1 000 Mitarbeiter während mehr als drei Jahren hat. Die Vertretung gilt auch, wenn der Staat eine Beteiligung von mehr als einem Viertel hält, erklärt der Direktionsberater der Arbeitnehmerkammer Michel di Felice. Im ersten Fall sind es ein Drittel der Verwaltungsräte, im zweiten mindestens drei. Die Arbeitnehmervertreter werden von der Personaldelegation gewählt.

„Gott sei Dank ist das Urteil positiv ausgefallen“, so di Felice. Minister Schmit bedauert, dass Mitbestimmung auf EU-Ebene kein Thema bei „sozialen Europa“ ist.