„Ursprünglich kommen wir aus dem Kranbau“

Bei Flugzeuglackierung oder moderner Lagerhaltung geht an CTI Systems in Lentzweiler kaum ein Weg vorbei.

Bei der Montagehalle von CTI in Lentzweiler fällt der riesige Testturm auf. Er ist darum so hoch, weil CTI seine Anlagen vor der Auslieferung komplett montiert und testet. Auch um dem Kunden zu zeigen, was er bekommt.



„Der Turm ist hoch genug, damit unsere größte Teleplattform aufgebaut und getestet werden kann“, sagt Tom Roster, Executive Vice President von CTI Systems und verantwortlich für Verkauf und Marketing. „Die Halleninnenhöhe ist rund 30 Meter, wie bei einem Hangar eines A380.“

CTI beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon Ingenieure, und hat Kunden weltweit ...