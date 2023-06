Der frühere Basketball-Nationalspieler und Eigentümer des Sportgeschäftes Asport erlitt bei einem Fahrradunfall tödliche Verletzungen.

Sportgeschäft Asport

Unternehmer Marc Haentges nach Unfall verstorben

(ThK) - Marc Haentges ist am Mittwoch im Alter von 58 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls verstorben. Der Unternehmer wurde 1988 Miteigentümer des Sportgeschäfts Asport, das seine Frau Mariette Wickler zwei Jahre zuvor in Ingeldorf gegründet hatte.

Inzwischen beschäftigt das Unternehmen über 100 Mitarbeiter in sechs Filialen, darunter auch zwei Fahrradgeschäfte. Marc Haentges spielte im Zeitraum zwischen 1983 und 1993 in der Luxemburger Basketball-Nationalmannschaft.

Ende Mai hatte er lebensgefährliche Verletzungen erlitten, als er beim Fahrradfahren von einem Fahrzeug angefahren wurde.

