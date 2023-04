Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) will eine Studie zur Arbeitszeitverkürzung vorlegen; die UEL erhält keinen Einblick: „Ein Nagel in den Sarg des sozialen Dialogs".

Konfliktthema

Unternehmerverband kritisiert Arbeitsminister scharf

(MeM) - Nach Rücksprache mit ihren Mitgliedern hat der Unternehmerverband UEL beschlossen, nicht an der Sitzung des Ständigen Ausschusses für Arbeit und Beschäftigung (CPTE) am Dienstag, 25. April 2023, teilzunehmen. Abgesehen von der zu kurzfristigen Einberufung könnten die Arbeitgeberverbände die Abhaltung einer anderthalbstündigen Ausschusssitzung, direkt gefolgt von einer Pressekonferenz, nicht gutheißen. „Eine solche Organisation ermöglicht keinen eingehenden Austausch mit den Sozialpartnern über die Schlussfolgerungen der Liser-Studie zur Arbeitszeitverkürzung“, kritisiert die UEL.

Die UEL ist der Ansicht, dass der Ständige Ausschuss für Arbeit und Beschäftigung am Dienstag nicht angemessen vorbereitet wurde. „Die UEL bat“, so der Verband, „ihr einerseits die Liser-Studie oder zumindest eine Zusammenfassung und andererseits die Hauptpunkte, die der Minister bei der anschließenden Pressekonferenz ansprechen wollte, zur Verfügung zu stellen.“

Das Ministerium habe diese Bitte abgeschlagen. „Ohne die Ergebnisse vorab zu teilen, wurden die UEL und generell die Sozialpartner somit vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisiert die Unternehmervereinigung.

Studie in Zeiten des Wahlkampfs

„Was die Liser-Studie betrifft, so ist es erstaunlich, ja sogar aufschlussreich, dass der Arbeitsminister diese Studie der LSAP-Fraktion vor dem Regierungsrat vorgelegt hat. Es stellt sich die Frage nach dem Auftraggeber: Ist es der Arbeitsminister im Auftrag der Regierung oder eher der LSAP-Kandidat für die künftigen Wahlen?“

Die UEL ist der Ansicht, dass die Studie zur Arbeitszeitverkürzung, die der Arbeitsminister am Dienstag vorstellen will, „in einem Wahlkampfkontext in Auftrag gegeben und mediatisiert wurde.“ Dies entspreche kaum der Herausforderung und den möglichen Folgen einer Arbeitszeitverkürzung, so die Arbeitgeber.

Die Handhabung dieses Dossiers durch den Minister, ohne Austausch mit den Sozialpartnern, weder vor noch nach der Durchführung dieser Studie, treibe nur „den Nagel in den Sarg eines sozialen Dialogs, der in den letzten Jahren an Schwung verloren hat“, teilt die UEL mit; ein Dialog, der nur zum Schein geführt werde.

