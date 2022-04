Trotz des Kriegs in der Ukraine bleiben viele Unternehmen recht optimistisch. Lockerungen von Corona-Beschränkungen helfen.

Ukraine-Krieg

Unternehmensstimmung in Eurozone verschlechtert sich kaum

Trotz des Kriegs in der Ukraine bleiben viele Unternehmen recht optimistisch. Lockerungen von Corona-Beschränkungen helfen.

(dpa) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im März trotz des Kriegs in der Ukraine nur moderat verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

So bremst der Ukraine-Krieg Luxemburgs Wirtschaft Steuert Luxemburg und Europa auf eine Rezession zu? Wie stark werden die Verbraucher und Unternehmen unter den wirtschaftlichen Folgen leiden?

Eine erste Erhebung wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert. Im Dienstleistungsbereich hätten weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen gestützt, während sich die Lage in der Industrie verschlechtert habe, erklärte S&P.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.