85 Projekte von 75 verschiedenen Betrieben haben sich für eine öffentliche Förderung qualifiziert. Sie erhalten Investitionsbeihilfen über 16,1 Millionen Euro.

Solidaritéitspak 2.0

Unternehmen investieren kräftig in Solaranlagen

85 Projekte von 75 verschiedenen Betrieben haben sich für eine öffentliche Förderung qualifiziert. Sie erhalten Investitionsbeihilfen über 16,1 Millionen Euro.

(MeM) – Wirtschaftsminister Franz Fayot und Energieminister Claude Turmes stellten am Dienstag die Ergebnisse der Projektausschreibung für Investitionsbeihilfen im Rahmen der Errichtung und des Betriebs von Photovoltaikanlagen in Luxemburg vor. Diese Beihilfe aus dem „Solidaritéitspak 2.0“ soll den Eigenverbrauch von Strom aus photovoltaischer Solarenergie bei Unternehmen fördern.

Neue Hilfsmaßnahme für Luxemburger Unternehmen Staat garantiert für Bankdarlehen bis zu 500 Millionen Euro für Betriebe, die unter den hohen Rohstoff- und Energiepreisen leiden.

85 Projekte von 75 verschiedenen Unternehmen haben sich von 106 eingereichten Projekten für eine öffentliche Förderung qualifiziert. Die ausgewählten Projekte stellen eine Investition der Unternehmen in Höhe von 44,4 Millionen Euro dar, die durch Investitionsbeihilfen in Höhe von insgesamt 16,1 Millionen Euro unterstützt werden. An der Projektausschreibung beteiligten sich Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und in allen Größenordnungen.



Die Unternehmen werden die Projekte für Photovoltaikkraftwerke mit zumindest teilweisem Eigenverbrauch in den nächsten 18 Monaten umsetzen, wie Energie- und Wirtschaftsministerium mitteilen. Die Anlagen werden eine Gesamtleistung von mehr als 46 MWp (MegaWatt peak) haben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.