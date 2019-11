Uni-Rektor: Ein Dirigent mit Taktgefühl

Luxemburg ist für den noch neuen Universitätsrektor Stéphane Pallage längst kein Neuland mehr. Was er noch alles vorhat, erklärt er im Interview.

Nach fast 22 Monaten im Amt ist er erst am Anfang seiner Tätigkeit. Aber, wie er selbst formuliert, ist er gekommen, um zu bleiben. Wie er die junge Universität weiter auf Kurs hält, was bisher erreicht wurde und was er noch vorhat, verrät der 51-jährige Pallage im Interview.

Eine noch junge Universität sicher in die Zukunft zu führen ist ein schweres Unterfangen. Erst letztes Jahr feierte die Uni Luxemburg ihr 15-jähriges Bestehen. Nach einem turbulenten Jahr 2017 mit dem vorzeitigen Wechsel an der Spitze der Hochschule, hat nun ein Mann den Taktstock in der Hand, der sehr genau weiß, wie die Musik in diesem komplexen Milieu gespielt wird. Seit Januar 2018 dirigiert er mit viel Taktgefühl die rund 1 760 Angestellten, darunter auch die vielen Solisten.

Stéphane Pallage: In unserem ersten Interview im März 2018 haben Sie den Studierenden damals geraten, niemals den „Fun-Faktor“ zu vergessen ...