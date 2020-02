Uni Luxemburg und Atoz: Zehn Jahre Partnerschaft

Feierliche Vertragsunterzeichnung: Die Stiftung des Luxemburger Beratungsunternehmens Atoz finanziert den Lehrstuhl für Steuerrecht an der Universität Luxemburg für weitere fünf Jahre.

Die Universität Luxemburg und die Atoz-Stiftung unterzeichneten im Mudam gestern in Beisein von Claude Meisch, Minister für Hochschulbildung und Forschung, ein Abkommen, das die Finanzierung des Atoz-Lehrstuhls für europäisches und internationales Steuerrecht an der Universität Luxemburg um weitere fünf Jahre sicherstellt.

Vor rund zehn Jahren, 2009, wurde der Lehrstuhl vom Beratungsunternehmen Atoz als erste privat finanzierte Professur an der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der Uni Luxemburg eingerichtet.

Der Lehrstuhl unterstützt den 2011 ins Leben gerufenen Masterstudiengang in europäischem und internationalem Steuerrecht (LL.M.), welchen bislang mehr als 150 Studierende absolvierten, sowie Doktoranden- und Habilitationsforschung, darüber hinaus sponsert er Seminare, Veröffentlichungen, Konferenzen sowie ein jährliches Fallstudienprojekt für Master-Studenten. Professor Werner Haslehner, derzeitiger Kursdirektor des LLM-Programms, hat den Lehrstuhl seit 2015 inne.

Drei Fragen an ...

Keith O'Donnell – Gründungs- und Managing Partner des Beratungsunternehmens Atoz.

Aus welchem Grund finanziert Atoz den Lehrstuhl?

Wir sahen einen Bedarf, das luxemburgische Gefüge im Bereich Steuerrecht akademisch und professionell zu stärken. Die Universität Luxemburg war das perfekte Vehikel dafür.

Worauf bereitet der Masterstudiengang vor?

Das LLM-Programm bereitet die Studenten in erster Linie auf eine Karriere im internationalen Steuerwesen vor. Diese Karriere kann in einer professionellen Firma, in staatlichen oder kommunalen Institutionen oder in der akademischen Welt stattfinden.

Es gibt auch ein Stipendium?

Ja, Atoz vergibt auch ein jährliches Stipendium, um verdiente Studenten bei ihrem Studium im LLM-Programm zu unterstützen und das die Möglichkeit beinhaltet, ein Praktikum bei Atoz zu absolvieren. Interview: Marco Meng