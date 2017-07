(ndp/C.) - Kaum ein Neuwagen, der sich nicht mit einem Funk-Zündschlüssel per Knopfdruck öffnen lässt. Doch die Bequemlichkeit geht zu Lasten der Sicherheit. Ein Forschungsteam vom Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust (SnT) an der Universität Luxemburg arbeitet mit Honda R&D Europe zusammen, um Sicherheitslücken in diesem Bereich zu beheben.



Im Frühjahr 2017 unterzeichneten Thomas Engel und Florian Adamsky einen Förderungsvertrag über 30 000 Euro mit dem Automobilkonzern über die Zusammenarbeit bei sicheren Schlüsselsystemen.

"Ähnlich wie bei kontaktlosen Zahlungsmethoden erlaubt die neue Schlüsseltechnologie dem Fahrer das Fahrzeug zu öffnen, allein indem er sich ihm nähert. Umgekehrt wird das Fahrzeug abgeschlossen, wenn man sich von ihm entfernt. Die einzige Sicherheitsmaßnahme ist demnach die begrenzte Reichweite der Schlüsselsysteme von etwa zehn Metern", heißt es in einer Pressemitteilung.

Technologie birgt Gefahren



Das birgt allerdings Gefahren: "Autodiebe können Standardprodukte auf dem Schwarzmarkt kaufen, mit denen das Schlüsselsignal verstärkt wird. Damit können sie das Auto öffnen, es starten und damit wegfahren, ohne dass der Schlüssel in unmittelbarer Nähe ist. Ein solcher Diebstahl ist derart sauber, dass er keinerlei Spuren hinterlässt, so dass es schwierig bis nahezu unmöglich ist, Versicherungsansprüche geltend zu machen."

Wie sieht die neue Lösung aus?



Um Angriffe zu verhindern, haben Thomas Engel und sein Team begonnen, an einer Lösung zu arbeiten, die mit einem Smart Device, wie einem Mobiltelefon oder einer Smartwatch, funktionieren. Sie analysieren die Zeit, die das Signal für den Weg vom Schlüssel zum Fahrzeug benötigt, und prüfen, ob dies innerhalb einer bestimmten Distanz erfolgt (Distance Bounding Protocol).



Wenn das Signal eine bestimmte Zeit überschreitet, erkennt das System den Manipulationsversuch und verriegelt das Fahrzeug automatisch. "Eine große Herausforderung stellen die vielen Interferenzen auf dem 2,4-GHz-Band dar, da fast alle kabellosen Geräte heutzutage diese Frequenz nutzen", erklärt Florian Adamsky.



"Da das Distance Bounding Protocol äußerst zeitkritisch ist, erweist es sich als schwierig, dieses Protokoll auf einem normalen Smart Device zu implementieren."