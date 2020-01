Kleiner Schritt, große Wirkung: Durch ein Opt-in-Verfahren bei der Briefkastenwerbung hat die Stadt Amsterdam das Papiermüllaufkommen bedeutend reduziert. Auch in Luxemburg gebe es Einsparpotenzial.

Unerwünschte Werbepost: Amsterdam dreht den Spieß um

Jörg TSCHÜRTZ Kleiner Schritt, große Wirkung: Durch ein Opt-in-Verfahren bei der Briefkastenwerbung hat die niederländische Metropole Amsterdam das Papiermüllaufkommen bedeutend reduziert. Auch in Luxemburg gebe es Einsparpotenzial.

Die niederländische Metropole Amsterdam geht seit 2018 neue Wege bei der Bekämpfung von Papiermüll: Bürger, die auf Werbepost verzichten wollen, müssen seitdem keinen "Werbung, nein danke"-Sticker mehr auf ihren Briefkasten kleben. Stattdessen hat die Stadtverwaltung den Spieß umgedreht und ein Opt-in-Verfahren eingeführt: Nur noch Bürger mit "Ja-Ja-Sticker" auf ihrem Briefkasten erhalten Reklame oder kostenlose Lokalzeitungen zugestellt. Alle anderen bleiben von den gedruckten Werbebotschaften verschont.

Durch das neue System konnten jährlich 6.000 Tonnen Papiermüll vermieden werden, wie die Grachtenstadt kürzlich bekanntgab. Dadurch ließen sich mehr als 700 Fahrten der Müllabfuhr einsparen. Bürger können Verstöße im Rathaus melden.

70 Kilogramm Müll

Die niederländischen Städte Utrecht, Rotterdam, Tilburg und Haarlem sind dem Amsterdamer Beispiel bereits gefolgt, wie die Zeitung "de Volkskrant" kürzlich berichtete. Auch in Den Haag planen die Stadtverantwortlichen die Einführung des Opt-in-Verfahrens. Wenig überraschend ist die niederländische Werbebranche über das Zustellungsverbot alles andere als erfreut, konnte die Einführung vor Gericht aber nicht verhindern.



In einem durchschnittlichen niederländischen Briefkasten landen laut "de Volkskrant" im Schnitt pro Jahr rund 70 Kilogramm unerwünschte Drucksachen. In einer Umfrage in Utrecht hätten rund 40 Prozent der Teilnehmer angegeben, die Reklame ungelesen wegzuwerfen. In Deutschland werden den Verfassern einer (gescheiterten) Bundestagspetition zufolge jährlich 33 Kilogramm nicht adressierte Reklame in jeden Briefkasten geworfen.

Luxemburger Post will System beibehalten

Auch in Luxemburg quillt so mancher Briefkasten vor Werbung über. Die luxemburgische Post führt allerdings keine Statistiken über zugestelltes Werbematerial, wie ein Sprecher auf LW-Nachfrage erklärt. Das Briefgeschäft der Post ist allgemein rückläufig: Zwischen 2014 und 2018 sank die Zahl der Briefsendungen um 22 Millionen. Unklar ist, ob auch die Menge an Werbepost zurückgegangen ist. Briefkastenwerbung gilt für Postunternehmen als lukrativer Markt.

Wer in Luxemburg keine Reklame erhalten will, kann dies mit einem Aufkleber auf dem Briefkasten signalisieren. "Die Briefträger respektieren diesen Wunsch und werfen dann keine unadressierten Werbesendungen ein", so der Post-Sprecher. Ausnahmen seien Informationsblätter der Gemeindeämter sowie Flyer von gemeinnützigen Vereinen – deren Sendungen dürfen auch ohne Adressangabe zugestellt werden.

Ein Opt-in-Verfahren wie in Amsterdam ist für die luxemburgische Post derzeit kein Thema. Bürger könnten mit einem Aufkleber selbst entscheiden, ob sie Werbung erhalten wollen oder nicht – und so ihren Anteil zur Müllreduktion beitragen.

Das Papieraufkommen in Luxemburg ist beträchtlich: Allein die Stadt Luxemburg sammelte 2018 mehr als 8600 Tonnen an Papier und Karton ein. Das Gemeindesyndikat Sidec holte im selben Jahr insgesamt mehr als 5700 Tonnen Papierabfall aus Luxemburger Haushalten ab – darunter auch tausende bunte Drucksachen, die vom Briefkasten direkt in die blaue Tonne geworfen wurden.

