Le fonds d'investissement luxembourgeois Active Ownership Advisors, dirigé par deux Allemands, est devenu l'actionnaire de référence d'Agfa, l'ancien roi belge de la pellicule et du papier photographique.

Wirtschaft 2 Min.

Une société luxembourgeoise actionnaire de référence d'Agfa

Thierry LABRO Le fonds d'investissement luxembourgeois Active Ownership Advisors, dirigé par deux Allemands, est devenu l'actionnaire de référence d'Agfa, l'ancien roi belge de la pellicule et du papier photographique.

Le 22 août, Active Ownership Capital, fonds d'investissement luxembourgeois, a déclaré détenir 10,32% du capital d'Agfa... devenant son actionnaire de référence.

La société de Grevenmacher est dirigée par deux spécialistes allemands des finances, Florian Schuhbauer et Klaus Röhrig, qui se sont fait connaître il y a deux ans chez Stada. Avec une participation de 7% chez ce producteur allemand de médicaments génériques, les deux hommes avaient réussi à évincer le président du conseil de surveillance sans parvenir à faire le ménage qu'ils espéraient.

"Un an plus tard", raconte le journal belge L'Echo, qui révèle l'information, "Stada tombait dans l'escarcelle de Bain Capital et de Cinven au terme d’une OPA. Les actionnaires ont pu se frotter les mains. Entre début 2016 et août 2017, l’action a presque triplé en Bourse."

On ignore les intentions des deux hommes, présentés comme des activistes qui "prennent des participations minoritaires significatives dans des sociétés cotées petites ou moyennes qu’ils estiment sous-évaluées et cela plutôt dans des pays germanophones ou nordiques" avant de mettre en place des stratégies de croissance, quitte à siéger au conseil d'administration.

Agfa-Gevaert, entreprise belge, basée en Flandre, est issue de la fusion en 1964 des sociétés Agfa et Gevaert. Elle fabriquait des pellicules et du papier pour la photographie ainsi que du matériel de photographie et de cinéma amateur. Aujourd'hui, elle compte trois divisions, Graphics, HealthCare et Specialty Products.



Le groupe a annoncé la semaine dernière en publiant ses résultats trimestriels qu'il bouclerait la transformation de sa division HealthCare IT en une entité légale indépendante d’ici la fin de l’année. Le chiffre d’affaires était en baisse de 10% à 559 millions d’euros contre 595 millions espérés.



Au conseil d'administration, dirigé par Julien De Wilde figure l'ancienne commissaire européenne, Viviane Reding, en tant que directrice indépendante.