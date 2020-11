L'ABBL et l'ACA ont annoncé lundi soir avoir trouvé un accord de principe avec l'Aleba pour une convention collective pour les années 2021-2023.

Une nouvelle convention collective pour la banque et l'assurance

Nadia DI PILLO L'Association luxembourgeoise des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) et l'Association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA) ont annoncé lundi soir avoir trouvé un accord de principe avec l'Aleba pour une convention collective pour les années 2021-2023.

L'Association luxembourgeoise des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) et l'Association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA) affirment dans un communiqué de presse que les accords trouvés „tiennent compte du climat économique actuel“.

Les points essentiels de l'accord sont:

Secteur bancaire: les parties ont convenu de renoncer à une augmentation de salaire en 2021 tout en maintenant une enveloppe de 1 % par année pour 2022 et 2023.

les parties ont convenu de renoncer à une augmentation de salaire en 2021 tout en maintenant une enveloppe de 1 % par année pour 2022 et 2023. Secteur de l'assurance : les parties se sont engagées à maintenir une prime de conjoncture identique à celle de 2020 pour les années 2021, 2022 et 2023. La prime extraordinaire pour les employés du secteur sera également conservée.

: les parties se sont engagées à maintenir une prime de conjoncture identique à celle de 2020 pour les années 2021, 2022 et 2023. La prime extraordinaire pour les employés du secteur sera également conservée. L'investissement dans le développement des compétences et l'employabilité reste une priorité élevée pour l'ABBL et l'ACA, c'est pourquoi les conditions globales de formation prévues dans les accords sont maintenues en ce compris en 2021 la valorisation de l'acquisition des compétences pour les salariés qui rejoignent le secteur bancaire.

À la demande de l'Aleba, les accords seront modifiés pour clarifier les droits des salariés de plus de 50 ans et harmoniser ainsi son application dans l'ensemble du secteur financier.

Aleba: „stabiliser et sécuriser“

Les deux associations rappellent que toutes les autres dispositions de l’actuelle convention restent inchangées. Elles estiment que les mesures „apporteront stabilité et confort aux salariés et aux employeurs dans l'environnement actuel“.

Aleba: "Noch viele Unklarheiten" Die Gewerkschaft Aleba fordert den zusätzlichen 26. Urlaubstag für alle Bankangestellten.

L'Aleba, de son côté, souligne que les accords ont pour objectif de „sécuriser et stabiliser, dès à présent et pour les trois prochaines années, tous les salariés du secteur financier, tout en continuant à mettre l'accent sur l'employabilité, la formation et le développement des compétences“.

Le syndicat rappelle aussi que toutes les autres dispositions des CCT 2018-2020 sont maintenues, et notamment en termes de préavis, de système et principes de rémunération, de 13e mois, de rémunération des heures supplémentaires, de congé annuel et de jours de repos, de congé extraordinaire ou encore d'accès à la formation.

