(T. L.) Installé dans la LHOFT, bitFlyer peut s'attaquer au marché européen: la plus grande plateforme de bitcoin au monde, basée à Tokyo, a obtenu sa licence d'établissement de paiement au Luxembourg. Elle est la première à être régulée au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Avec plus de 25%2 des échanges de bitcoin en volume dans le monde et ayant facilité l’équivalent de 250 milliards de dollars en monnaie virtuelle sur sa plateforme, bitFlyer est la plus grande plateforme d’échange de bitcoin au monde.

«Nous amenons en Europe une plateforme faite par les traders pour les traders» commente Andy Bryant, responsable des opérations chez bitFlyer Europe.

Plus de 10 milliards d’euros sont échangés en bitcoin par mois au niveau mondial, faisant de l’euro le troisième plus grand marché du monde après le dollar et le yen.

Mentionnant l’importance de l’annonce faite ce jour, le p.-d.g. et fondateur de bitFlyer, et ex-trader chez Goldman Sachs, Yuzo Kano, explique : « Quand j’ai lancé bitFlyer en 2014, j’avais déjà des ambitions internationales et la conviction qu’un statut réglementaire approuvé était fondamental pour la pérennité du bitcoin et, de manière plus globale, de l’industrie de la monnaie virtuelle dans son ensemble. Je suis fier que nous soyons désormais la plateforme d’échanges de monnaie virtuelle la plus conforme : ce statut réglementaire tant convoité offre à nos clients, à notre compagnie, et à l’industrie de la monnaie virtuelle dans son ensemble, des perspectives d’avenir très positives ».

« Nous sommes ravis que l’une des startups les plus prospères du Japon ait choisi le Luxembourg comme point d’ancrage pour l’Union Européenne. », commente Pierre Gramegna, le Ministre luxembourgeois des finances.

L’offre de produits initiale de bitFlyer est la conversion BTC/EUR. L’entreprise a pour projet d’étendre cette année son offre à d’autres types de monnaie virtuelle tels que le Litecoin, l’Ethereum, l’Ethereum Classic et le Bitcoin Cash.

bitFlyer Europe fait cadeau des frais d’opérations comme offre promotionnelle de lancement jusqu’à la fin février.