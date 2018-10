Malgré la menace fiscale, la résidence secondaire au bord de plage fait toujours rêver de nombreux résidents luxembourgeois. Mais la menace est-elle si grande? La Banque de Luxembourg dévoile la vérité sur des idées reçues.

Wirtschaft 6 Min.

Une fiscalité française pas si désavantageuse

Mara BILO Malgré la menace fiscale, la résidence secondaire au bord de plage fait toujours rêver de nombreux résidents luxembourgeois. Mais la menace est-elle si grande? La Banque de Luxembourg dévoile la vérité sur des idées reçues.

Le vent souffle, les mouettes survolent les plages. Une profonde inspiration, et l'odeur de la mer enfle les narines. La vie sur la côte d'Azur fait rêver... et c'est bien pour cette raison que de nombreux résidents luxembourgeois choisissent d'acquérir un bien immobilier dans le sud de la France. Mais il faut bien réfléchir avant d'investir à l'étranger et franchir le pas fait souvent peur: le fisc français a mauvaise réputation. Taxe foncière, taxe d'habitation, impôt sur la fortune – les contraintes financières se multiplient.

Danielle Goedert Photo: Banque de Luxembourg

L'auditorium de la Banque de Luxembourg était plein à craquer, mardi soir dernier, lorsque les experts fiscaux ont expliqué à leurs clients comment leur banque pouvait les accompagner dans leurs démarches d'acquisition d'un bien immobilier à l'étranger. «La thématique de l'immobilier est toujours d'un grand intérêt pour les résidents luxembourgeois», explique la responsable du Private Banking pour le marché luxembourgeois Danielle Goedert. Elle estime que de nombreux clients de la Banque de Luxembourg possèdent un bien immobilier à l'étranger. Et que «90 % d'entre eux ont acheté une résidence secondaire, les autres ont investi et louent leurs biens.»

Les revenus locatifs sont taxés dans le pays dans lequel se situe le bien immobilier.

Face aux nombreuses questions de l'auditoire sur les frais et taxes qui incombent aux personnes désireuses d'investir en France, le spécialiste en fiscalité française Romain Biron a rectifié le tir: «Ce n'est pas tout à fait vrai», a-t-il dit. «En fait, investir en France n’implique pas nécessairement une fiscalité conséquente». Le responsable du département crédits du Private Banking Lug Pecastaings précise de son côté «qu'il ne suffit pas de s'occuper du volet financement du projet d'achat; il faut également et surtout s'occuper des implications fiscales et successorales dès les premières phases.» Dès lors, «il est tout à fait possible de structurer un projet d'achat de façon à réduire au maximum les frais occasionnés.»

Réduire la charge fiscale

Les spécialistes de la Banque de Luxembourg le savent, il existe en France certaines taxes qu'il faut prendre en compte lors de tout achat. Dans un premier temps, l'acquisition d'un bien engendre de premiers frais tels que les droits d'enregistrement qui «oscillent entre 5,09 et 5,80 %», comme le décrit Romain Biron, et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s'élève à 20 %. Le spécialiste en fiscalité française souligne «qu'au Luxembourg, sur les résidences principales, la TVA est à un taux très réduit; ce n'est pas le cas en France.»

Romain Biron Photo: Banque de Luxembourg

Après que le bien immobilier ait été acquis, une série d'impôts locaux s'appliquent: la taxe d'habitation, la taxe foncière, et, dans le cas où un immeuble appartiendrait à une personne morale (comme la société civile immobilière), la taxe dite de 3 %. Romain Biron précise que dans la pratique, de nombreux propriétaires ne sont pas redevables de la taxe de 3 %; «pour être libérés de cette taxe, les propriétaires de biens doivent simplement s'engager à communiquer l'identité des personnes qui détiennent l'immobilier.»

En terme de fiscalité, la règle suivante s'applique: «les revenus locatifs sont taxés dans le pays dans lequel se situe le bien immobilier», explique Anne-Lise Grandjean. L'experte fiscale, qui s'est spécialisée sur les règles d'imposition au Luxembourg, précise que le Grand-duché a conclu des conventions bilatérales évitant la double imposition. Ainsi, «le revenu mondial doit bien être repris dans la déclaration fiscale luxembourgeoise, mais les revenus locatifs étrangers sont comptabilisés en tant que revenus exonérés d'impôts.» Et alors que l'ensemble des revenus peut, à terme, avoir un impact sur le taux d'imposition appliqué, la législation fiscale luxembourgeoise prévoit la possibilité de déduire une série de frais, notamment les intérêts relatifs à un crédit, le coût de certains travaux de rénovation et l'amortissement fiscal pour les biens neufs.

Romain Biron prévoit par ailleurs un allégement de l'imposition des revenus locatifs en France grâce à une suppression future des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers perçus par des non-résidents. «Il y a un grand principe en droit communautaire: on ne peut contribuer qu'à un seul régime de sécurité sociale», explique-t-il. «Cela implique une réduction substantielle de l'imposition en France.»

En faisant du crédit bancaire, il est donc possible de réduire la charge fiscale!

Un bémol cependant: si la convention fiscale entre la France et le Luxembourg évite la double imposition au niveau du bien immobilier, il n'existe pas de dispositions relatives aux droits successoraux. Romain Biron tempère le problème: «Malgré l'absence de convention, il n'y a pas de double imposition, puisque le Luxembourg ne lève pas d'impôts sur les successions de biens situés à l'étranger.» Et une possibilité pour réduire l'impôt dû en France sur une succession est le démembrement de la propriété. «Il s'agit de réduire la base imposable de ce que l'acheteur souhaite transmettre à ses héritiers, tout en conservant l'usufruit.» Ensuite, «l'extinction naturelle de l'usufruit» intervient ; c'est-à-dire que la part du défunt revient naturellement à son héritier pour reconstituer la pleine propriété sans fiscalité.

Anne-Lise Grandjean Photo: Banque de Luxembourg

En cas de vente du bien, l'imposition d'une éventuelle plus-value aura lieu dans le pays où se situe la propriété. «Toutefois il existe une distinction entre les immeubles détenus depuis plus de deux ans ou moins de deux ans», explique Anne-Lise Grandjean. «Si le propriétaire détient le bien immobilier depuis moins de deux ans, il va s'agir d'une plus-value spéculative et va donc impacter le taux d'imposition luxembourgeois.» Au contraire, si l'immeuble est détenu depuis plus de deux ans, l'administration fiscale ne tiendra pas compte de la plus-value et le taux d'imposition n'en sera pas impacté.

Lug Pecastaings Photo: Banque de Luxembourg

Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), les biens immobiliers situés en France et détenus par un résident luxembourgeois sont imposables à l'IFI, dont le seuil d'entrée se situe à 1,3 millions d'euro. Et l'astuce, la voici: grâce à certains calculs fiscaux, recourir à un emprunt bancaire pour financer son bien immobilier permet de faire des économies substantielles sur l'IFI, comme l'explique Romain Biron. «En faisant du crédit bancaire, il est donc possible de réduire la charge fiscale!»