Lors de l'«ALFI European Asset Management conference», le rendez-vous traditionnel de l'ALFI dédié aux gestionnaires d'actifs qui se déroule mardi et mercredi, le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) a été évoqué.

Un plan européen pour ma pension

Le financement des pensions est un défi auxquels tous les Etats européens, y compris le Luxembourg, doivent faire face. Actuellement dans notre pays, l'âge de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Il est également possible de partir en pension anticipée à 57 ou 60 ans, sous certaines conditions.



Financièrement, la pension, ça se prépare. L'idéal serait de commencer à cotiser pour un plan d'épargne-pension complémentaire dès son entrée sur le marché du travail. En pratique, ça ne se passe pas comme cela. Car nombreux sont les événements heureux (mariage, naissance, achat du premier logement) et parfois malheureux (divorce, perte d'emploi, décès), de la vie auxquels il faut apporter une réponse. Les gestionnaires d'actifs ont la possibilité de proposer des produits spécifiques à leurs clients.



Celui, discuté hier matin, par des experts de l'industrie est le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. PEPP pour les intimes. Lancé à la fin du mois de juin 2017 par la Commission européenne, il offrira la possibilité aux consommateurs européens de disposer d'un produit d'épargne-retraite. Il pourra être proposé par une compagnie d'assurance, un établissement financier, des entreprises d'investissement et des gestionnaires d'actifs.



Le PEPP, en aucun cas, ne remplacera les régimes de pension existants, à savoir les pensions publiques, professionnelles ou individuelles. Fait notable, seuls 27 % des Européens âgés entre 25 et 59 ans ont souscrit à un produit d'épargne pour leur pension, seulement dans quelques pays de l'Union européenne, d'après la Commission. L'un des avantages notables du PEPP étant la portabilité du produit entre les États membres de l'Union européenne. Dans le cas où un épargnant déménage dans un autre pays de l'UE, il pourra continuer à cotiser.



De grandes possibilités pour les pensionnés

Le panel animé par Silke Bernard, partner chez Linklaters LLP s'est penché sur ce produit conçu pour encourager les investissements à long terme, de manière durable dans l'économie réelle. Le chiffre est impressionnant: 0,7 billion d'euros d'actifs devraient être «débloqués» lors de la mise en œuvre du PEPP.



Selon Marc Wicki, managing director, co-Head Structuring chez Partners Group, ce produit offre «de grandes possibilités pour les pensionnés». Cerise sur le gâteau, il génère même «du capital pour l'économie réelle». Christian Lemaire, Global Head of Retirement Solutions chez le gestionnaire d'actif Amundi a déclaré de son côté que son entreprise soutient le PEPP. Cependant, il pense que le secteur doit faire preuve d'innovation car «la plus grande cible, ce sont les Millenials» (NDLR: jeunes nés entre 1980 et l'an 2000). Il faudrait introduire de la simplicité dans l'engagement avec les épargnants. C'est le grand défi, d'après lui.



Nous devons présenter le produit aux citoyens avec des mots simples.

Julian Webb, Global Head of Workplace Investing chez Fidelity souligne que l'industrie, les gouvernements, les associations professionnelles et la presse doivent soutenir le PEPP, dans le but de «générer un succès rapide et dynamique». Les deux premières années après le lancement de ce produit sont cruciales pour la réussite paneuropéenne. A noter que l'exigence de portabilité du PEPP signifie que les solutions proposées aux épargnants doivent garantir une liquidité suffisante. Christian Lemaire estime que l'investissement socialement responsable se généralise.

«Nous devons sélectionner des fonds ESG», dit-il, arguant que les Millenials «prennent soin de la planète». «Nous devons prendre en compte une phase d'accumulation». Prenant à son tour la parole, Julian Webb affirme que «sans conseils, les gens ne choisiront pas d'investir dans les fonds. Nous devons présenter (le produit) aux citoyens avec des mots simples». A la question de savoir s'ils lanceraient un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, tous les participants à la discussion répondent oui. Mais il faut voir comment l'offrir aux épargnants à travers le continent européen.