par Thierry Labro

La Maserati blanche attend au bord des pistes d'essais de Goodyear à Colmar-Berg. Equipé d'Eagle en 265/45R et en 20 pouces, le bolide italien est au coeur de la stratégie du leader mondial des pneumatiques au Luxembourg. Comme la Porsche 911 à ses côtés et tous les autres bolides disposés à l'extérieur et à l'intérieur du centre de recherches, transformé mardi matin en showroom.

Le marché de ces pneus pour voitures haut de gamme est estimé à 30% des ventes annuelles mondiales et il posait jusque-là un problème au fabricant: les volumes sont nettement plus réduits que pour d'autres tailles de pneus qui équipent les voitures de Monsieur Tout le monde ...