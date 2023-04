Das Unternehmen verkündet auf seiner Hauptversammlung zudem einen Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates.

Umsatz von Foyer geht um fast 15 Prozent zurück

(ThK) - Der Krieg in der Ukraine, volatile Aktienmärkte, Inflation und drohende Rezession setzen auch dem Luxemburger Versicherer Foyer zu. Wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Hauptversammlung bekannt gab, verringerte sich der Umsatz des Konzerns 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro.

Dank „guter operativer Ergebnisse“ bleibe der konsolidierte Gewinn nach Steuern mit 147,72 Millionen Euro für das Jahr 2022 aber gut, schreibt das Unternehmen. „Dieses solide Ergebnis konnte jedoch eine negative Auswirkung der Bewertung von Finanzanlagen auf das Eigenkapital in Höhe von 8,8 Prozent nicht ausgleichen“, so die Pressemitteilung der Versicherung.

Wechsel im Verwaltungsrat

Daneben wurde auf der Hauptversammlung eine wichtige Personalie beschlossen: Nach 40 Jahren im Unternehmen tritt François Tesch, der seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats von Foyer S.A. und seit 2014 dessen Vorsitzender war, von seinem Amt zurück. Er bleibt der Gruppe aber als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Foyer Finance, der Muttergesellschaft von Foyer S.A., erhalten.

François Tesch war seit 2014 Vorsitzender des Verwaltunsgrats des Unternehmens. Foto: Foyer

Neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats wird der Belgier Eric Kleynen, der seit 2021 Mitglied des Vorstands von Foyer S.A. ist. „Die Ernennung dieses großen Fachmanns, der die Versicherungswelt sehr gut kennt, da er seine gesamte Karriere in ihr verbracht hat, wurde von den Aktionären begrüßt“, so die Mitteilung.



Foyer S.A. wurde 1922 gegründet und gehört zu den zentralen Finanzakteuren in Luxemburg. Aktuell hat das Unternehmen rund 830 Mitarbeiter in drei Ländern und 620 Agenten in Luxemburg.

