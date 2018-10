Überraschung in der Luxemburger Reisebranche: Informationen des Luxemburger Wort zufolge, steht das Unternehmen Demy Schandeler aus Keispelt davor, sich aus der „Union luxembourgeoise de tourisme“ zurückzuziehen.

ULT mit einem Partner weniger?

( FeMo ) - Der Partnerschaftsvertrag soll zum Ende dieses Jahres gekündigt werden. Die ULT wurde vor zwei Jahrzehnten gegründet; neben Demy Schandeler gehören ihr noch Voyages Emile Weber aus Canach, Voyages Flammang aus Esch-Alzette sowie CFL Evasion, das Reisebüro der Luxemburger Bahn, an. Die ULT produziert unter anderem Reisen und Kataloge, die anschließend von den bislang vier und künftig nur noch drei Partnern vertrieben und verkauft werden. Über die Gründe, die Demy Schandeler zum Rückzug aus der ULT bewogen, war am Freitag nichts in Erfahrung zu bringen.