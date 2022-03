Der Staat unterstützt Privathaushalte mit 75 Millionen Euro - es reicht nicht aus, kritisiert der Konsumentenschutz.

Hilfe bei Energiekosten

ULC hält Maßnahmen für ungenügend

Der Staat unterstützt Privathaushalte mit 75 Millionen Euro - es reicht nicht aus, kritisiert der Konsumentenschutz.

(ndp) - Die Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) kritisiert in einem Schreiben am Dienstag die „ungenügenden, von der Regierung vorgesehenen Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte“.

„Diese Maßnahmen werden die drastischen Steigerungen der Energiepreise, höchstens nur zu einem ganz kleinen Teil kompensieren und der Großteil der Bevölkerung wird kaum in den Genuss davon kommen“, schreibt der Konsumentenschutz.

Staat unterstützt Privathaushalte mit 75 Millionen Euro Reaktion auf angespannte Situation auf dem Energiemarkt: Luxemburger Haushalte erhalten mehr Zuschüsse vom Staat.

So gewähre die Regierung jenen Haushalten die Auszahlung einer Energieprämie, für die derzeit ein Anrecht auf die „allocation de vie chère“ besteht, plus 25 Prozent über dem aktuell in Betracht gezogenen Einkommen. Diese Prämie beschränke sich jedoch auf eine Summe zwischen 200 und maximal 400 Euro. Die ULC bezweifele ganz stark, dass „dieser einmalige Zuschuss ausreichen wird, um die drastisch gestiegenen Energiekosten auszugleichen“.

Die ULC fordert eine Verdoppelung der aktuellen „Allocation de vie chère“ für die Betroffenen und kritisiert, dass die „geringe einmalige Energiezuwendung ausschließlich jenen Empfängern vorbehalten ist“.

In Bezug auf die Stabilisierung der Elektrizitätspreise wolle die Regierung erreichen, dass sich der Staat in einem höheren Maße an den Kosten des Kompensationsmechanismus beteiligt, welcher Teil des Strompreises ist. Die ULC frage sich, „welche finanzielle Erleichterung dies schlussendlich für die Haushalte bringen wird“. Für die ULC wäre zumindest vorstellbar gewesen, diese Kosten insgesamt zeitweise aufzuheben.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.