Ukraine-Krieg und Inflation belasten die Industrie

Nadia DI PILLO Immer weiter steigende Strom- und Energiepreise, Spannungen bei der Rohstoffversorgung, fehlende Komponenten und steigende Löhne – die Industrie steht unter wachsendem Druck.

Immer weiter steigende Strom- und Energiepreise, Spannungen bei der Rohstoffversorgung, fehlende Komponenten und steigende Löhne – die luxemburgische Industrie steht unter wachsendem Druck. „Knappheit, Inflation und Unsicherheit, das sind die Sorgen, die man jeden Tag in Industriekreisen beobachtet“, fasst die Präsidentin des luxemburgischen Industrieverbands (FEDIL) Michèle Detaille zusammen und macht auf die außergewöhnliche Lage ihres Sektors aufmerksam.

„Einerseits besteht in der Industrie eine hohe Nachfrage, unter anderem weil viel öffentliches Geld verteilt wurde und erhebliche Konjunkturpakete zur Verfügung standen.“ Die Kaufkraft wurde während der Corona-Pandemie in erheblichem Maße aufgestaut, da die meisten Privathaushalte in der Pandemiephase zum Sparen gezwungen waren und viel Geld auf die hohe Kante gelegt haben. Darüber hinaus sei die derzeitige Klima- und Energiewende auch sehr produktintensiv: „Windräder, Doppelverglasung, Wärmepumpen – das sind Produkte, für die es augenblicklich eine große Nachfrage gibt.“

Auf der anderen Seite stellt die Fedil Schwächen beim Angebot fest. Wegen steigender Coronazahlen schließen in China zahlreiche Fabriken. „Dadurch können einige Unternehmen bestimmte Produkte nicht mehr beschaffen, oder manchmal ist es der Kunde, der sein Produkt beim chinesischen Hersteller nicht mehr kaufen kann“. In vielen chinesischen Städten gibt es Lockdown-Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Covid bleibt demnach ein potenzieller Störfaktor. „Und dann gibt es auch bestimmte Produkte, die völlig vom Markt verschwunden sind“, gibt Michèle Detaille zu bedenken. Vor allem Unternehmen mit langjährigen Handelsbeziehungen nach Russland oder Ukraine leiden unter den Einschränkungen oder den vom Krieg verbundenen Sanktionen.

Auch Logistik und Lieferketten sind betroffen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wichtige Vorprodukte bei den Fabriken nicht ankommen. Die Staus von Containerschiffen vor großen chinesischen Handelshäfen werden nach den neuen Corona-Ausbrüchen von Tag zu Tag länger.

„Darüber hinaus bereiten die steigenden Kosten und vorübergehenden Produktionsausfällen der Industrie Probleme. Einige Unternehmen beschließen angesichts der Energie- oder Rohstoffkosten, bestimmte Produkte nicht mehr zu produzieren, weil sie die Mehrkosten teilweise oder nicht ganz zufriedenstellend weitergeben können“, erklärt Michèle Detaille. Schließlich beklagen die Industrieunternehmen, in Luxemburg und weltweit, dass fehlende Fachkräfte ein echtes Problem sind: Die Industrie-Branche hat schon lange Probleme, Mitarbeiter zu gewinnen. Und die Corona-Krise hat den Nachwuchsmangel noch einmal kräftig verschärft.

Unterschiedliche Auswirkungen

„Diese wirtschaftliche Lage wirkt sich auf unsere Unternehmen ganz unterschiedlich aus“, erklärt Michèle Detaille weiter. „Manche Wirtschaftszweige sind aufgrund von starker Nachfrage voll ausgelastet. Das trifft zum Beispiel in der Luftfahrt auf Cargolux zu.“ Auch bei der energetischen Gebäuderenovierung seien die Auftragsbücher voll wie nie. „Dann gibt es noch einen weiteren Effekt: Stahlprodukte, die kriegsbedingt nicht mehr in der Ukraine hergestellt werden, müssen ersetzt werden, und manchmal geschieht dies durch heimische Produkte.“

Die Fedil-Präsidentin weist auch auf die finanzielle Lage der Unternehmen hin. „Diese hängt stark von den Einkäufen ab, aber auch von der Fähigkeit, den Preisanstieg an den Kunden weiterzugeben. In manchen Fällen ist das kein allzu kompliziertes Anliegen, vor allem dann, wenn der Kunde keine andere Wahl hat. Aber natürlich gibt es auch Fälle, in denen der Kunde Stopp sagt: ‚Diesen Preis will ich nicht zahlen‘.“ Die Tatsache, dass viel teurer eingekauft wird, führe dazu, dass die Unternehmen einen erhöhten Bedarf an Liquidität haben. „Selbst wenn die Zinssätze noch sehr niedrig sind, kann es manchmal schwierig sein, die benötigten Barmittel bereitzustellen.“

Welche Folgen hätte ein Gas-Embargo?

Fedil-Direktor René Winkin meinte dazu: „Wir könnten eigentlich sagen: Wir beziehen wenig russisches Gas, also können wir mit einem Embargo leben. Wenn aber hintenrum die deutsche Industrie zum Stillstand kommt, dann läuft unsere Industrie auch nicht mehr lange, weil wir viele Komponente aus der deutschen Industrie bekommen, respektive für die deutsche Industrie herstellen. Deshalb muss die Frage gesamteuropäisch betrachtet werden.“ Klar ist, die Industrie würde im Falle eines Energieembargos besonders betroffen sein. Denn Lastabschaltungen würden zuerst in der Industrie vorgenommen, um Haushalte und andere geschützte Kundengruppen mit Gas versorgen zu können. „In unseren Augen ist es nicht denkbar, dass eine solche Entscheidung getroffen wird, ohne dass der Gasverbrauch auch generell verkürzt wird.“

Wie wird sich die Industrie nun weiterentwickeln?

Michèle Detaille ist sich sicher: „Die Diversifizierung der Bezugsquellen wird zu einem Schlüsselfaktor, um die Fortführung des Geschäfts zu gewährleisten. Das hängt von den Produkten oder den logistischen Herausforderungen ab.“ Um die Energiewende erfolgreich voranzubringen, seien außergewöhnliche Investitionen notwendig. „Die europäischen Politiker haben die entsprechenden Budgets bereitgestellt, es dürfte trotz allem schwierig bleiben“.

Der Krieg in der Ukraine habe die Notwendigkeit dieser Umstellung beschleunigt. „Wenn wir schnell vom russischen Gas unabhängig werden wollen, müssen wir den Prozess der Energiewende beschleunigen.“ Sorgen macht sich die Industrie auch weiterhin um die Inflation. „Wir sind überzeugt, dass die Teuerungsrate noch lange hoch sein wird - außer wenn es zu einer Rezession kommen sollte.“ Für Unsicherheit dürften weiterhin die coronabedingt fragilen Lieferketten, der Chip-Mangel sowie die steigenden Rohstoffpreise sorgen.

