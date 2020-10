UEL: Michel Reckinger tritt die Nachfolge von Nicolas Buck an

Die „Union des entreprises luxembourgeoises“ bekommt einen neuen Chef. Am 1. Januar 2021 löst Michel Reckinger Nicolas Buck an der Spitze des Verbandes ab.

Mara BILO Die „Union des entreprises luxembourgeoises“ bekommt einen neuen Chef. Am 1. Januar 2021 löst Michel Reckinger Nicolas Buck an der Spitze des Verbandes ab.

Michel Reckinger, aktueller Präsident der „Fédération des Artisans“, tritt seine Nachfolge an der Spitze der UEL am 1. Januar 2021 an. Der Verwaltungsrat habe sich einstimmig für Reckinger entschieden, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Mickel Reckinger ist Chef eines 1911 gegründeten Familienunternehmens und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Damit seien dem Unternehmer „die Herausforderungen luxemburgischer Firmen gut bekannt“. Er sei auch in bester Lage, um ihre Interessen zu vertreten, so die Mitteilung.

Im kommenden Jahr wird Reckinger damit seinen Posten an der Spitze des Handwerksverbands aufgeben, stellt er dem „Luxemburger Wort“ gegenüber klar. Anfang 2019 war er für vier Jahre als Präsident der „Fédération des artisans“ wiedergewählt worden.

Jean-Paul Olinger, Direktor der UEL, erklärte auf Nachfrage, dass das Amt von Nicolas Buck Ende des Jahres abgelaufen war. „Er hat sich entschieden, sein Mandat nicht zu verlängern.“ Nach mehreren Jahren an der Spitze von Verbänden, wie etwa der Industriellenvereinigung Fedil, wolle sich Buck nun auf die Entwicklung der eigenen Firma konzentrieren; Nicolas Buck ist CEO von Seqvoia, einer Softwareschmiede für die Fondsindustrie. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, wird Buck in der Mitteilung der UEL zitiert. „Aber ich bin vor allem Unternehmer und Geschäftsführer und ich wünsche mir jetzt mehr Zeit dafür.“

Erst Anfang 2019 hatte Nicolas Buck die Präsidentschaft der „Union des entreprises luxembourgeoises“ übernommen, nachdem bekannt wurde, dass Michel Wurth sein Mandat niederlegen will. Wurth selbst war 15 Jahre bei der UEL aktiv.

