Das Kerosin fließt nach der Reparatur wieder stabil zum Findel - „Alle geplanten Flüge heben ab“, versichert Flughafenchef René Steinhaus.

Überschwemmungsschäden

Pipeline zum Flughafen funktioniert wieder

Entwarnung: Nachdem durch das Unwetter der letzten Tage das Pipelinesystem unterbrochen war, das den Luxemburger Flughafen mit Treibstoff versorgte, konnte am Freitagmorgen die Ursache gefunden und das Problem behoben werden, wie das Mobilitätsministerium am Freitagnachmittag mitteilt: „Die Versorgung wurde am späten Vormittag des 16. Juli 2021 wiederhergestellt.“

Die Analyse des Vorfalls vor Ort habe sich angesichts der massiven Überschwemmungen im Bereich Echternach aber als äußerst schwierig erwiesen.

Die Ursache war wohl kein defektes Ventil, wie ursprünglich angenommen worden war. „Die von den Teams vor Ort durchgeführten Eingriffe zeigten, dass die Pipeline selbst nicht betroffen war”, so das Mobilitätsministerium. Wo die Rohrleitung verläuft hatte Wasser das Sensor-Alarmsystem ausgelöst, das den Durchfluss im Falle eines Lecks unterbrechen soll.

Die 54 für Freitag vorgesehenen Starts der Linienflüge am Freitag konnten wegen der Reserven nicht gefährdet, auch alle 48 Starts am Samstag und weitere 63 am Sonntag können durchgeführt werden. „Niemand braucht Angst zu haben, sein Flieger würde nicht starten“, gibt Flughafenchef René Steinhaus Entwarnung. Das Kerosin fließe wieder stabil.

Das Ende der 1950er Jahre von der Nato geschaffene 5300 Kilometer lange „Central European Pipeline System“ (CEPS) erstreckt sich auf Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und die Niederlande und versorgt neben Luftwaffenstützpunkte in Westdeutschland, unter anderem in Büchel,wie Fürstenfeldbruck und Ramstein auch die zivilen Flughäfen von Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Luxemburg und Zürich mit gebrauchsfertigem Kerosin.

