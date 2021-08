Nach der geplanten Übernahme von Zooplus durch Hellman & Friedman will Luxempart einen Teil seiner Zooplus-Aktien verkaufen.

Übernahme

Luxempart verdient 93 Millionen Euro mit Zooplus-Aktien

(mab) - Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernehmen und hat den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar angeboten. Hellman & Friedman will so mindestens 50 Prozent plus eine Aktie übernehmen.

Die Investmentgesellschaft Luxempart mit Sitz in Luxemburg hat sich verpflichtet, einen Teil seiner Aktien im Rahmen dieses Angebots zu verkaufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Luxempart ist seit mehreren Jahren „ein wesentlicher Aktionär der Zooplus AG“, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens. Luxemparts Erlöse aus diesem Angebot würden sich auf rund 93 Millionen Euro belaufen

Am 13. August gab der Finanzinvestor Hellman & Friedman bekannt, die Zooplus AG zu übernehmen. In der Corona-Krise profitierte der Online-Anbieter von Tierfutter und Tierspielzeug von der starken Nachfrage. Das Angebot von 390 Euro je Aktie in bar ist ein Aufschlag von 40 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag der Veröffentlichung der geplanten Übernahme. Insgesamt wären das rund 2,8 Milliarden Euro.









