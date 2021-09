Die grösste italienische Privatbank Fideuram Bank kauft die Luxemburger Bank CBP Quilvest.

Fideuram Bank Luxembourg übernimmt CBP Quilvest

Die italienische Privatbank Fideuram übernimmt über ihre luxemburgische Tochtergesellschaft Fideuram Bank Luxembourg zu 100 Prozent die Luxemburger Bank Compagnie de Banque Privée Quilvest SA (CBPQ). Die Transaktion wird – vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen – voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein, schreibt das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Nach dem Abschluss wird CBPQ in die Fideuram Bank Luxembourg integriert, um die Betreuung italienischer und ausländischer vermögender Privatkunden auch außerhalb Luxemburgs zu verstärken, schreibt das Unternehmen. Quilvest hat Niederlassungen in Belgien und rund 150 Mitarbeiter. Aktuell verwaltet die Bank rund sieben Milliarden Euro. Kombiniert mit der Luxemburger Niederlassung von Fideuram wächst das verwaltete Vermögen auf neun Milliarden Euro. Auf Gruppenebene hat Fidueram 2020 Assets in Höhe vonüber 257 Milliarden Euro unter Verwaltung. Damit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben die grösste italienische Privatbank und eine der Grössten europaweit.

„Der Deal in Luxemburg, den wir heute bekannt geben, bestätigt die Entwicklungsziele unserer Division auf den internationalen Märkten, wo wir heute bereits rund 42 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen verzeichnen“, kommentiert Tommaso Corcos, CEO von Fideuram die Übernahme.

Marc Hoffmann ist CEO der Compagnie de Banque Privée Quilvest. Foto: Anouk Antony

„Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 ist unsere Bank kontinuierlich gewachsen und hat ihre Position als führende Privatbank mit der anhaltenden Unterstützung ihrer Aktionäre in allen Phasen ihrer Entwicklung behauptet. Um uns den Herausforderungen von morgen zu stellen und weitere Chancen zu nutzen, haben wir uns für eine Partnerschaft mit Fideuram - ISPB als unserem neuen Gesellschafter entschieden“, sagt Marc Hoffmann, CEO der Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

