(miz) - Die Luxemburger DuPont Teijin Films S.A. (DTF) wurde vom Chemieunternehmen Indorama Ventures Public Company Limited aufgekauft. Die indonesische Firma produziert vor allem Polyester.



Die Mitarbeiter von DTF wurden am Dienstag in einem Brief des CEOs Jim Weigand über den Kauf informiert. Sie sollen in den kommenden Wochen einen Vorschlag für eine Übernahme durch Indorama erhalten, so der CEO in seinem Schreiben.



Die Übernahme betreffe neben DTF Luxemburg auch die USA, Großbritannien und Hongkong.



Die Übernahme soll bis Ende des Jahres, spätestens Anfang 2018 abgeschlossen sein. "Aus meiner Sicht werden wir mit Indorama, Teil eines hervorragenden Unternehmens. Auch, weil es viele strategische Gemeinsamkeiten von DTF und Indorama gibt", so Weigand weiter.



Auf Nachfrage des LW war bisher noch niemand für eine Stellungnahme bei DTF zu erreichen.



DuPont Teijin Films S.A. wurde im Jahr 1991 gegründet und stellt unter anderem Polyester-Filme her.



