Jahresabschluss

UBS steigert Jahresgewinn überraschend stark

Die UBS verbucht 6,7 Milliarden Euro Gewinn. Vor allem die in Luxemburg starke Vermögensverwaltung brummte im vergangenen Jahr.

(dpa) - Glänzende Geschäfte im vierten Quartal haben der Bank UBS einen überraschend starken Jahresabschluss beschert. Unter dem Strich stand im Gesamtjahr ein Gewinn von knapp 7,5 Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro), wie das Institut am Dienstag mitteilte. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Experten im Schnitt erwartet. Die Anteilseigner sollen mit einer von 37 auf 50 Cent je Aktie erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. Auch hier hatten Experten mit weniger gerechnet. Außerdem will die UBS in diesem Jahr eigene Aktien im Wert bis zu 5 Milliarden Dollar zurückkaufen.

Besonders stark brummte bei der UBS wieder das Geschäft mit der Vermögensverwaltung, ein wichtiger Geschäftszweig der Luxemburger Niederlassung. Netto sammelte die Sparte bei ihren Kunden im vergangenen Jahr neue gebührengenerierende Gelder von fast 107 Milliarden Dollar ein. Allein im vierten Quartal kamen fast 27 Milliarden Dollar hinzu und damit deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Insgesamt verwaltete die UBS Ende 2021 Vermögen in Höhe von 4,6 Billionen Dollar.

Rückstellung für Rechtsstreit

Im vierten Quartal zehrten allerdings weitere Rückstellungen von 740 Millionen Dollar für einen Steuer-Rechtsstreit in Frankreich am Gewinn. Nach einer gerichtlichen Niederlage in zweiter Instanz hatte die UBS im Dezember zwar Berufung vor dem Kassationsgerichtshof eingelegt. Dennoch stockte sie ihre Rückstellungen für den Fall zum Jahresschluss um 740 Millionen Dollar auf. Das Pariser Berufungsgericht hatte die Bank kurz vor Weihnachten wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen. Sie soll deshalb insgesamt 1,8 Milliarden Euro bezahlen.

An der Börse kamen die Jahreszahlen hervorragend an. Am Morgen gewann die UBS-Aktie in Zürich zwischenzeitlich 6,37 Prozent auf 18,20 Schweizer Franken und war damit stärkster Wert im Leitindex SMI. Seit dem Jahreswechsel hat ihr Kurs damit um mehr als 10 Prozent zugelegt.