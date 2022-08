Der ehemalige Mitarbeiter der Plattform soll dazu nun im US-Justizausschuss aussagen.

Media

Twitter-Whistleblower berichtet von gravierenden Sicherheitsmängeln

Der ehemalige Mitarbeiter der Plattform soll dazu nun im US-Justizausschuss aussagen.

(Bloomberg) – Der Justizausschuss des US-Senats wird am 13. September eine Anhörung abhalten, bei der der Twitter-Whistleblower Peiter „Mudge“ Zatko aussagen wird. Wie das Komitee des Ausschusses mitteilt, hat es Zatko, den ehemaligen Sicherheitschef des Unternehmens, vorgeladen.

Zatko war vor wenigen Tagen mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit gegangen, dass Twitter die Daten seiner Hunderten von Millionen Nutzern nicht ausreichend geschützt hat, sodass ihre persönlichen Informationen für Hacker und Spione zugänglich sind.

Datenschutzrisiken für Nutzer

„Die Behauptungen von Herrn Zatko über weitverbreitete Sicherheitsmängel und die Einmischung ausländischer Staaten bei Twitter geben Anlass zu ernster Besorgnis“, erklären dazu Senator Dick Durbin aus Illinois, Vorsitzender des Justizausschusses des Senats, sowie der oberste Republikaner des Gremiums, Chuck Grassley aus Iowa.

„Wenn diese Behauptungen zutreffen, könnten sie gefährliche Datenschutz- und Sicherheitsrisiken für Twitter-Nutzer auf der ganzen Welt darstellen“, so die Senatoren in ihrer Erklärung. Der Ausschuss plant weitere Untersuchungen mit einer umfassenden Anhörung und zusätzliche Schritte, um den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen, heißt es in der Erklärung.

Zatko, der von 2020 bis zu seiner Entlassung vor sechs Monaten für die Sicherheit von Twitter zuständig war, reichte Berichte mit seinen Behauptungen bei der US-Börsenaufsicht, dem Justizministerium und der Federal Trade Commission ein. Er behauptete, dass Twitters Leiter der Website-Integrität ihm gesagt habe, dass das Social-Media-Unternehmen nicht wisse, wie viele Bots, also automatisierte Konten, sich auf seiner Plattform befinden.

Whistleblower steht zu den Vorwürfen

Twitter wies die Behauptungen des Whistleblowers zurück und bezeichnete sie in einer Erklärung als eine falsche Darstellung, die mit Ungereimtheiten und Ungenauigkeiten gespickt sei. Zatko sei wegen „ineffektiver Führung und schlechter Leistung“ entlassen worden, so Twitter.

Ein Sprecher der gemeinnützigen Organisation Whistleblower Aid, die Zatko in der Klage vertritt, erklärt dazu, dass „Mudge zu allem steht, was er offengelegt hat, und dass seine ethische und effektive Führungskarriere für sich selbst spricht“.

„Der Fokus sollte auf den Fakten liegen, die in der Enthüllung dargelegt wurden, und nicht auf persönlichen Angriffen gegen den Whistleblower“, so der Sprecher der Organisation.

Anschuldigungen spielen Elon Musk in die Karten

Rechtsexperten sind der Meinung, dass Zatkos Behauptungen die Klage von Elon Musk gegen Twitter untermauern könnten. Der Gründer von Tesla Inc., der versucht, von seinem Kaufangebot für die Social-Media-Website zurückzutreten, argumentiert vor Gericht, dass Twitter ihn über die Menge an Bots und Spam auf der Plattform getäuscht habe.



Gesetzgeber in mehreren Kongressausschüssen haben nun versprochen, Zatkos Behauptungen zu untersuchen, und haben argumentiert, dass seine Enthüllungen die Notwendigkeit von Bundesgesetzen zum Datenschutz unterstreichen.

Zatko behauptet, dass Twitter dem Wachstum Vorrang vor der Eindämmung der Geißel der Spam-Konten einräume und sogar Millionen von Dollar in Form von Geldprämien an Führungskräfte ausgeschüttet habe, mit dem Ziel, die Zahl der täglich aktiven Nutzer zu erhöhen. Ein weiterer Vorwurf des Whistleblowers ist, dass das Twitter-Verkaufsteam weiterhin Telefonnummern für gezielte Werbung missbrauche und damit möglicherweise gegen ein mit der Federal Trade Commission geschlossene Vereinbarung verstoße.

