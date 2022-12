Twitter-Nutzer stimmen in Umfrage für den Rücktritt von Musk

Seit 53 Tagen ist Elon Musk nun an der Spitze des Kurznachrichtendienstes. Diese kurze und chaotische Ära könnte jetzt ein Ende nehmen.

(Bloomberg) - Die Nutzer von Twitter Inc. haben in einer Umfrage dafür gestimmt, dass Elon Musk von seiner Rolle als Chef der sozialen Plattform zurücktreten soll. Der Milliardär und Unternehmer sagte, dass er dies respektieren würde. Dies sei eine scharfe Kritik an seiner chaotischen Amtszeit, die demnach weniger als zwei Monate, nachdem er die Leitung übernommen hatte, enden würde.

Etwa 58 Prozent der 17,5 Millionen abgegebenen Stimmen sprachen sich dafür aus, dass Musk von seiner Führungsrolle zurücktreten soll. Sollte Musk das Ergebnis beherzigen, wäre dies das Ende von 53 chaotischen Tagen an der Spitze des Unternehmens, in denen er Spitzenkräfte, sowie etwa die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen und Werbekunden vergrault hat. Musk, der auch Vorstandsvorsitzender von Tesla Inc. und Space Exploration Technologies Corp. ist, hat seit der Übernahme von Twitter am 27. Oktober 2022 einen Großteil seiner Zeit dem Social-Media-Dienst gewidmet und wurde für seine abrupten politischen Änderungen und die Vernachlässigung seiner anderen Unternehmen kritisiert.

Die Aktien von Tesla, seiner wertvollsten Beteiligung, sind seit der Übernahme um etwa ein Drittel gesunken. Es ist nicht das erste Mal, dass Musk wichtige Unternehmensentscheidungen den Twitter-Nutzern vorlegt. Er führte eine Umfrage unter seinen Anhängern durch, ob er das Twitter-Konto von Donald Trump wieder einrichten solle, und ließ es am nächsten Tag wieder zu.

