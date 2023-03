Der neue Eigentümer Elon Musk setzt aber auf die Rückkehr der Werbekunden und verbunden damit auch wieder auf eine Wertsteigerung.

Twitter jetzt weniger als die Hälfte des Kaufpreises wert

Der neue Eigentümer Elon Musk setzt aber auf die Rückkehr der Werbekunden und verbunden damit auch wieder auf eine Wertsteigerung.

(AFP/he) – Elon Musk schätzt den Wert von Twitter derzeit auf 20 Milliarden US-Dollar, gegenüber 44 Milliarden Dollar vor fünf Monaten, als der Unternehmer das soziale Netzwerk übernahm. Dies geht aus einem internen Dokument hervor, das von mehreren US-Medien eingesehen wurde. Das interne Schreiben an die Mitarbeiter betraf die Gewinnbeteiligung innerhalb des Konzerns in San Francisco und die Zuteilung von Anteilen an X Holdings, dem Unternehmen, das seit der Übernahme Ende Oktober das Dach über Twitter bildet.

Laut Musk vor der Insolvenz gerettet

Das Aktienprogramm bewertet die Plattform mit 20 Milliarden US-Dollar, was in etwa der Marktkapitalisierung von Snap (18,2 Milliarden US-Dollar), der Muttergesellschaft von Snapchat, oder dem sozialen Netzwerk und der Kreativseite Pinterest (18,7 Milliarden US-Dollar) entspricht, die beide an der Börse notiert sind.

In dem internen Dokument rechtfertigte Elon Musk die drastische Verringerung der Bewertung mit den finanziellen Schwierigkeiten des Konzerns, der seiner Meinung nach zeitweise kurz vor der Insolvenz stand. „Twitter war auf dem Weg, drei Milliarden Dollar pro Jahr zu verlieren“, schrieb Elon Musk in einer am Samstag auf der Plattform veröffentlichten Nachricht. Diese Zahl sei auf einen Umsatzverlust von 1,5 Milliarden US-Dollar und fällige Schulden in gleicher Höhe zurückzuführen. „Aber jetzt, wo die Werbekunden zurückkehren, sieht es so aus, als würden wir im zweiten Quartal 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen“, sagte der Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär von Twitter.

Fragmente des Quellcodes veröffentlicht

Seit seiner Übernahme hat Elon Musk die Belegschaft des Konzerns durch aufeinanderfolgende Entlassungswellen von 7.500 auf weniger als 2.000 Mitarbeiter reduziert. In dem internen Dokument sagt Elon Musk, er sehe „einen schwierigen, aber klaren Weg“ zu einer Bewertung des Konzerns von rund 250 Milliarden US-Dollar, ohne einen Zeitrahmen zu nennen. Musk, der auch Tesla und den Raumfahrtkonzern SpaceX leitet, kündigte an, dass Twitter alle sechs Monate ein Fenster öffnen werde, in dem die Mitarbeiter des sozialen Netzwerks ihre nicht mehr börsennotierten Aktien verkaufen können.

Unabhängig davon wurden Fragmente des Quellcodes von Twitter auf der Entwicklungsplattform GitHub veröffentlicht, wie GitHub am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte und damit eine Meldung der New York Times bestätigte. Auf Wunsch des sozialen Netzwerks hat GitHub diese Dateien von seiner Website entfernt. Aber die Tatsache, dass sie dort, wenn auch nur kurz, ausgestellt waren, könnte es Hackern ermöglichen, Schwachstellen in der ursprünglichen Software von Twitter zu identifizieren.

