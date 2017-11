(mbb) - „Hunderte von Anfragen wurden in den letzten Tagen telefonisch und in unseren Geschäften beantwortet.“ Eltrona-Marketingdirektor Pascal Casel und Unternehmensleiter Paul Denzle zeigten sich gestern im LW-Gespräch zuversichtlich: Ab nächste Woche ist wieder Normalbetrieb bei dem Kabelfernsehanbieter.

Vor zwei Wochen hat Eltrona die Abschaltung vom analogem Fernsehen durchgeführt. Dabei sind viele Anfragen und Beschwerden von verwirrten Kunden eingegangen – auch in Form von Leserbriefen an die LW-Redaktion. Auf Nachfrage berichtete Guy Goedert, Direktor des luxemburgischen Konsumentenschutzes (ULC), dass einige Eltrona-Klienten ihn kontaktiert haben. „Es geht aber dabei nur um technische Fragen. Die meisten Anrufer verstehen die technischen Vorgaben nicht, die ihnen von Eltrona vermittelt wurden.“ Der Konsumentenschutz stellt auch eine Alternative zur überfüllten Hotline von Eltrona dar, so Goedert.

Für jeden Kunde eine individuelle Lösung

Laut Casel sind ungefähr 95 Prozent der Eltrona-Kunden von der Abschaltung des analogen Fernsehens nicht betroffen. Viele drängten sich aber gestern noch im Geschäft des Kabelfernsehanbieters in Hollerich. „Für jeden Kunden haben wir bis jetzt eine Lösung gefunden“, berichtet Casel. Dabei kam es manchmal zu Verzögerungen. „Es gibt keine Standardlösung und jede Anfrage ist unterschiedlich“, betont Denzle. „Das kann Zeit in Anspruch nehmen.“

Sorgfältige Planung des Übergangs zum komplett digitalen Fernsehen

„Der Prozess von analogem zu digitalem Fernsehen hat 2010 angefangen“, erklärt Denzle. „Vor zwei Jahren haben die französischen Sender analoges Fernsehen abgeschaltet und exklusiv High-Definition (HD) angeboten.“ Die damalige Erfahrung mit den Kunden gleicht sich mit der heutigen, sagt Casel. „Wir haben uns auf eine wachsende Anzahl von Anfragen vorbereitet.“ Im Kundenkontaktcenter arbeiten 12 Mitarbeiter; im Backoffice sind es 18. Das sei mehr als sonst, so der Marketingdirektor. „Dazu stellen wir unseren Kunden auch noch technische Teams und über 20 externe Partner zur Verfügung. Diese Partner sind Fachhändler, die in ganz Luxemburg unterwegs sind.“