Im Herbst die Teuerung noch bei etwa 85 Prozent gelegen.

Vor den Wahlen

Türkische Inflation fällt erstmals seit einem Jahr unter 50 Prozent

Im Herbst hatte die Teuerung noch bei etwa 85 Prozent gelegen.

(dpa/ Bloomberg) - Die hohe Inflation in der Türkei hat sich im April den sechsten Monat in Folge abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 43,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch in Ankara mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Ende 2021. Im vergangenen Oktober hatte die Inflationsrate noch bei rund 85 Prozent gelegen.

Der Rückgang der Inflationsrate erklärt sich unter anderem mit Transportkosten, deren Anstieg im April im Jahresvergleich niedriger ausfällt als der Zuwachs bei den Verbraucherpreisen insgesamt. Zu den stärksten Preistreibern zählen hingegen weiterhin Nahrungsmittel und Kosten zur Gesundheitsvorsorge.

Wahlen Mitte Mai

Eine Ursache der nach wie vor hohen Inflation in der Türkei liegt in der andauernden Kursschwäche der Landeswährung Lira, die Fachleute vor allem auf die lockere Geldpolitik der türkischen Zentralbank zurückführen. Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.

85 Prozent Inflation: Erdogan feuert Statistiker Der türkische Regierungschef ignoriert weiter Expertenmeinungen und plant erneut eine Senkung des Leitzinses.

Präsident Recep Tayyip Erdogan steht vor der größten Herausforderung seiner zwei Jahrzehnte an der Macht. Unter seiner Führung verfolgte die Türkei einen unorthodoxen Ansatz und senkte die Zinssätze in dem Glauben, dass dies Kursgewinne bremsen würde. Beweise für das Gegenteil sind seit Monaten offenkundig.

Hohe Kerninflation

Und während die Gesamtinflation rückläufig ist, läuft die Kerninflation immer noch heiß, was darauf hindeutet, dass der Preisdruck weiterhin hoch bleibt. Die Kerninflation – die volatile Posten wie Energie und Lebensmittel ausklammert – lag bei 45,5 Prozent auf Jahresbasis, verglichen mit 47,4 Prozent im März. Die Kosten für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, die ein Viertel des Inflationskorbs ausmachen, trugen am meisten zur allgemeinen Verlangsamung bei.

Die fatale Schwäche der starken Männer In Krisenzeiten zeigen sich die Grenzen des autoritären Führungsstils. Fehler einzugestehen und zu korrigieren, widerspricht dem Selbstbild der starken Männer.

Die türkische Währung Lira gehört in diesem Jahr mit einem Rückgang von fast vier Prozent gegenüber dem Dollar zu den schlechtesten Performern in den Schwellenländern. Eine vereinte Opposition aus sechs politischen Parteien hat versprochen, dass sie sich im Falle ihrer Wahl zu einem Inflationsziel durch eine Reihe konventionellerer Maßnahmen verpflichtet.