Türkei: Erdogan kündigt Reformen an

Der türkische Staatschef verspricht Stabilität, Wachstum und mehr Menschenrechte.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Ankara)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schlägt ungewohnte Töne an: Er spricht von einer „neuen Ära der Reformen“ und wirbt um ausländische Investoren. Hintergrund des Schachzugs sind der dramatische Absturz der türkischen Lira und alarmierende Umfragewerte für Erdogans Regierung. Auch der Machtwechsel in den USA spielt eine Rolle.







Der Ruf kam aus der kleinen Hafenstadt Tekirdag am Marmarameer: „Ich appelliere an einheimische und internationale Investoren, unserem Land zu vertrauen“, sagte Staatschef Erdogan am Freitag auf einem Regionalkongress seiner Regierungspartei AKP ...