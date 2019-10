„Die Leute wählen mit dem Geldbeutel“, betont Analyst Alastair Newton bei einer Veranstaltung der LFMA.

Wirtschaft 2 Min.

Trumps Wiederwahl hängt vom Zustand der US-Wirtschaft ab

Pierre LEYERS „Die Leute wählen mit dem Geldbeutel“, betont Analyst Alastair Newton bei einer Veranstaltung der LFMA.

Politische Instabilität gefährdet wirtschaftliche Geschäfte. Die „Luxembourg Financial Markets Association“ war deshalb kürzlich gut beraten, einen politischen Analysten einzuladen, der ihren Mitgliedern in einem Vortrag die Unwägbarkeiten der nahen Zukunft aufzeigte, besonders in Hinsicht auf den für seine Unberechenbarkeit bekannten amerikanischen Präsidenten



Alastair Newton verbrachte zwanzig Jahre im britischen diplomatischen Dienst, ehe er 2005 in die Londoner City wechselte und dort zu einem der führenden politischen Analysten wurde, zuerst bei Lehman Brothers, später bei Nomura.

„Trump ist berechenbar geworden“

Trotz des erratischen Verhaltens von Donald Trump sieht Newton ein sich wiederholendes Muster. „Trump ist berechenbar geworden“, stellt er fest. Die protektionistischen Vorstellungen des US-Präsidenten zum Welthandel sind hinreichend bekannt. „Nicht vorhersehbar ist allerdings, was er um 6 Uhr morgen über Twitter ankündigen wird“, fügt Newton hinzu. Dies ändere nichts an der Tatsache, dass sich die Marktteilnehmer fast schon an den US-Präsidenten gewöhnt haben.

Alternativlos Das offensichtlich korrupte Verhalten des US-Präsidenten macht ein Impeachmentverfahren zwingend erforderlich.

Fast ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl 2020 lautet die große Frage, ob Trump eine zweite Amtszeit gelingen wird. Ein Impeachment werde ihn nicht aus dem Weißen Haus drängen, sagt Newton voraus, wohl aber eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den USA. „Die Leute wählen mit dem Geldbeutel“, betont der Analyst. Trump werde daher alles tun, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ein voll entflammter Handelskrieg mit China hält Newton daher für wenig wahrscheinlich, wohl aber eine Verschlechterung der Handelsbeziehungen zu der Europäischen Union. Der Nationalist Trump hasse die multilaterale EU und werde alles tun, damit sie scheitere.

Alastair Newton hält einen Wahlsieg von Elizabeth Warren für möglich. Foto: Guy Jallay

Aus der Perspektive der Finanzmärkte hält er den Sieg der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren für den bestmöglichen Ausgang der Wahl am 3. November 2020. Investoren bräuchten keine Befürchtungen zu hegen, was eine mögliche Präsidentschaft von Warren angehe. Wie jeder neu gewählte Präsident werde Warren nur über ein beschränktes Mass an politischem Kapital verfügen. Dies werde sie kaum in einem Streit mit der Wall Street über eine Vermögenssteuer ausgeben. Vielmehr werde sie ihre anderen Wahlversprechen verwirklichen, wie z. B. den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur. Damit Elizabeth Warren gewinnen kann, brauch sie allerdings die „Hilfe“ von Donald Trump. „Nicht die Opposition gewinnt die Wahl, sondern die Regierung verliert sie“, stellt Alastair Newton fest.