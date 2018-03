US-Präsident Donald Trump blockiert die milliardenschwere Übernahme des Halbleiterkonzerns Qualcomm durch den Chiphersteller Broadcom.

Trump blockiert Milliarden-Übernahme

(dpa) - US-Präsident Donald Trump blockiert die milliardenschwere Übernahme des Halbleiterkonzerns Qualcomm durch den Chiphersteller Broadcom. In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung machte der Präsident am Montagabend Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit der USA geltend.



Es wäre die bisher teuerste Übernahme in der Technologie-Industrie überhaupt gewesen. Broadcom hatte für Qualcomm in der Spitze 121 Milliarden Dollar geboten, plus die Übernahme von Schulden in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Broadcom ist dabei, seinen Unternehmenssitz von Singapur in die USA zu verlegen. Das sollte die feindliche Übernahme vereinfachen.