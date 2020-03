Die Ungleichheit bei den Vermögen bleibt aber weiterhin hoch.

Trotz Zinsflaute: Luxemburger werden immer reicher

Nadia DI PILLO Die Ungleichheit bei den Vermögen bleibt aber weiterhin hoch.

In Luxemburg sind die Privathaushalte in den vergangenen Jahren erneut ein bisschen reicher geworden. Das zeigt eine Studie der luxemburgischen Zentralbank (BCL), die das Vermögen der Privathaushalte ausgerechnet hat. Insgesamt gesehen ist das durchschnittliche Nettovermögen zwischen 2014 und 2018 um 17 Prozent auf 897.900 Euro gestiegen – in realen Werten um 12 Prozent.

Vermögen privater Haushalte: Warum Luxemburger immer reicher werden In Luxemburg sind die Privathaushalte in den vergangenen Jahren erneut ein bisschen reicher geworden. Zu verdanken ist der Vermögensanstieg vor allem dem Immobilienboom.

Im Jahr 2018 lag das reale Bruttovermögen der Haushalte bei 881.400 Euro. Die Vermögensunterschiede sind zwischen 2014 und 2018 unverändert geblieben. Im Jahr 2018 besaßen fünf Prozent der Haushalte rund 38 Prozent des gesamten Haushaltsvermögens.

Die Finanzanlagen stellen 12 Prozent des Vermögens der Luxemburger Haushalte dar. Sie bestehen hauptsächlich aus Bankeinlagen (49 Prozent), riskante Vermögenswerte wie etwa Investmentfonds (21 Prozent) oder Aktien (7 Prozent) und anderen Finanzanlagen (24 Prozent). Der Durchschnittswert des Finanzvermögens der luxemburgischen Haushalte lag 2018 bei 121.300 Euro – im Jahr 2014 waren es 132.400 Euro.

Erbschaft oder Leistung Ist es gerecht, dass einige, ohne zu arbeiten, viel Geld bekommen und dafür keine Steuern zahlen?

Aus den Statistiken der BCL geht hervor, dass der Anteil der verschuldeten Haushalte im Jahr 2018 bei 53 Prozent lag. Etwas mehr als ein Drittel (31 Prozent) zahlten 2018 einen Hypothekenkredit ab, ein Drittel (35 Prozent) nahmen andere Kredite auf.

Der durchschnittliche Wert der Schulden stieg um acht Prozent, von 97.300 Euro im Jahr 2014 auf 104.800 Euro im Jahr 2018; der Anteil der verschuldeten Haushalte schrumpfte von 55 Prozent auf 53 Prozent.

Die durchschnittliche Höhe der Verschuldung ist laut BCL zwischen 2014 und 2018 um 10 Prozent gestiegen.