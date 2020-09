Trotz Corona weniger Konkurse als 2019

Bisher ist die Zahl der Insolvenzen niedriger als im Vorjahr. Das dürfte vor allem an staatlichen Maßnahmen liegen.

Pierre LEYERS Bisher ist die Zahl der Insolvenzen niedriger als im Vorjahr. Das dürfte vor allem an staatlichen Maßnahmen liegen.

Wie viele Unternehmen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Konkurs gegangen? Welche Sektoren wurden am härtesten getroffen? Wurden Unternehmen seit Beginn der Pandemie gegründet? Auf diese Fragen wollte der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen eine Antwort von Wirtschaftsminister Franz Fayot, Mittelstandsminister Lex Delles und Justizministerin Sam Tanson.

Die Antwort der Minister mag erstaunen: Außer in Mai und Juli hat es in diesem Jahr weniger Konkurse gegeben als im vergangenen Jahr. Das dürfte allerdings vor allem an den staatlichen Maßnahmen liegen, maßgeblich an der Kurzarbeit.

Weniger Insolvenzen in der Corona-Krise

Im März 2019 zum Beispiel wurden 153 Insolvenzen erklärt, im März diesen Jahres waren es 75. Insgesamt gab es von März bis August letzten Jahres 663 Konkurse. In der gleichen Periode gab es in diesem Jahr 513.

Am häufigsten von Insolvenzen betroffen waren 2020 Unternehmen aus dem Finanzbereich und dem Einzelhandel.

Die Zahl der Unternehmensgründungen war 2019 und 2020 fast gleich. Vom 15. März 2020 bis zum 31. August 2020 wurden 4308 Handelsermächtigungen ausgestellt, 3433 an Gesellschaften und 875 an private Personen. Mit einem Anteil von 47,8 Prozent wurde fast die Hälfte dieser Handelsermächtigungen an neu gegründete Unternehmen ausgestellt.

