Trotz Corona-Krise: Immobilienpreise ziehen weiter deutlich an

Häuser und Appartments werden trotz Pandemie immer teurer - ein Rückblick und Ausblick auf das Jahr 2021.

Wer im vergangenen Jahr in Luxemburg-Stadt, Bartringen oder Esch in eine Wohnung investiert hat, der kann sie eigentlich schon wieder verkaufen – zumindest, wenn es ihm um schnelle Gewinne geht. Denn die Preise für Eigentumswohnungen, Häuser und Baugrundstücke sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen, und zwar noch schneller als in den Vorjahren. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes Statec.

Demnach wurden Immobilien im dritten Quartal 2020 im Schnitt zu 13,9 Prozent höheren Preisen verkauft als noch im dritten Quartal 2019 ...