Triumph des „dummen“ Geldes

In der aktuellen Situation mit enormen Unsicherheiten kann der Rat nur lauten: Finger weg vom Aktienmarkt.

An der Wall Street fand in der vergangenen Woche eine mittlere Revolution statt. Im Zentrum des Aufstandes der Kleinanleger stand Game-Stop, ein Unternehmen, das vor einiger Zeit hauptsächlich unter Gamern bekannt war. Der Marktwert des Computerspielehändlers ist seit Jahresbeginn förmlich explodiert. Von 19 US-Dollar auf zeitweise 483 Dollar; am höchsten Punkt ein Kursgewinn von sagenhaften 2000 Prozent.

Der Höhenrausch der Aktie allein hätte aber wohl nicht ausgereicht, um den professionellen Anlegern den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben und sogar die Abgeordneten des US-Kongresses dazu zu bringen, sich mit der Angelegenheit zu befassen ...