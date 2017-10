(las) - Die Warenhauskette Globus plant in Trier den Neubau eines Hypermarkts mit einer Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmeter. Das meldet die Stadt Trier, die nun die Verträglichkeit dieser Ansiedlungspläne gerade für den Einzelhandel in der Innenstadt prüfen will. Das saarländische Unternehmen mit Sitz in St. Wendel hat bereits die nötigen Grundstücke an der Niederkircher Straße erworben, so die Stadt Trier.

Der Bau eines solchen Hypermarkts hätte auch Folgen hierzulande: Globus setze darauf, vor allem Kunden aus Luxemburg anziehen zu können, betont die Stadt Trier. Globus ist in Luxemburg mit den Baumärkten in Bettemburg und Junglinster präsent.

Globus würde zur Konkurrenz für die Luxemburger Supermärkte. Zum Vergleich: Der Cactus Belle Etoile und der Auchan in Kirchberg haben beide eine Fläche von 12.000 Quadratmeter. Der frühere Auchan-Generaldirektor François Remy wollte Luxemburg zum Handelszentrum der Großregion machen. Gerade bei der Frischware habe Luxemburg einen Vorteil gegenüber der deutschen Grenzregion, so Remy 2016.