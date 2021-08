Lastwagensparte spaltet sich vom Konzern ab und will mit neuen Antrieben durchstarten.

Transportsektor

Daimler feiert 125 Jahre Lkw

(dpa/MeM) - Als Gottlieb Daimler vor 125 Jahren, genauer gesagt am 18. August 1896, den ersten motorbetriebenen Lastwagen der Welt vorstellte, musste sich diese Neuheit auf dem Markt erst einmal behaupten. Der Umbruch war zäh, er dauerte Jahre. Daimler zielte damals mit dem umgebauten und mit einem Zweizylinder-Motor ausgestatteten Gespann-Güterwagen auf Bauern sowie Brauereien und Getreidemühlen als mögliche Abnehmer.

Heute finden rund 75 Prozent des Gütertransports in Europa über die Straße statt. Letztes Jahr wurden in Europa 272.000 Lastwagen verkauft, darunter 7.000 mit alternativen Treibstoffen betriebene und 1.200 Elektrische. Und das Unternehmen Daimler Truck steht dabei heute wieder vor einer Art Epochenwende – erneut geht es darum, dass der Lastverkehr auf der Straße ein Stück weit revolutioniert werden soll.

So sah er aus: Der erste Daimler-Lastwagen aus dem Jahr 1896. Foto: Daimler AG/dpa

Daimler und viele Konkurrenten basteln daran, dass sich Lkw mit alternativen Antrieben im Markt durchsetzen. „So wie die Erfindung des Lkw an sich damals ein Umbruch war, so erfinden wir jetzt den Lkw wieder neu“, sagt Andreas Gorbach, Technologievorstand bei Daimler Truck, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Doch wie zum Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet sich auch diesmal ab, dass das Ganze eine langwierige und zähe Angelegenheit werden dürfte.

Daimler Trucks soll eigenständig an die Börse

Um im Wettbewerb der Branchengrößen zu bestehen, stellt sich die Lkw-Sparte der Daimler AG in diesen Monaten ganz neu auf. Nicht nur, dass Milliardensummen in die Entwicklung von Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieben gesteckt werden – obendrein soll die bisherige Lkw-Tochter vom Daimler-Konzern abgespalten und danach separat an die Börse gebracht werden.

Am 1. Oktober sollen die Pläne bei einer außerordentlichen Hauptversammlung von den Aktionären abgenickt werden. 35 Prozent der Daimler-Truck-Aktien werden vorerst nicht veräußert. Unter dem Strich soll es im Anschluss zwei unabhängig voneinander agierende Konzerne geben: einerseits Daimler Truck für das Lastwagen- und Busgeschäft, andererseits Mercedes-Benz für das Auto- und Van-Geschäft.

Die Daimler AG wird dann zum 1. Februar 2022 in „Mercedes-Benz Group AG“ umbenannt. Der Name Daimler bleibt nur noch im Lkw-Geschäft bestehen. Das Stern-Logo von Mercedes-Benz soll weiterhin sowohl Autos als auch Nutzfahrzeuge zieren.

„Die Separierung wird Daimler Truck die Chance geben, das Geschäft konsequent auf die Anforderungen der Lkw-Industrie und deren Nutzergruppen auszurichten“, sagt Mobilitätsexperte Joachim Deinlein vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman.

Während die Pkw-Sparte Mercedes-Benz auf „Electric only“ setzt, will die Lkw-Division parallel noch bis zumindest 2039 am Verbrenner festhalten. Daneben setzt man auf den Wasserstoff-Antrieb. Der Wirkungsgrad der Batterie ist zwar deutlich höher als der der Brennstoffzelle. Genauso wie beim Diesel im Vergleich zum Ottomotor. Trotzdem fahren die meisten Fahrzeuge mit Benzinmotor. Zudem hat Wasserstoff eine viel höhere Energiedichte, was gegenüber dem Batterie-Motor Gewicht spart und höhere Reichweiten sowie kürzere Tankzeiten erlaubt. Gemeinsam mit Volvo Trucks will Daimler darum Brennstoffzellensysteme produzieren. Auch der Kölner Motorhersteller Deutz hat vergangene Woche seinen Wasserstoffmotor vorgestellt, den das Unternehmen ab 2024 in Serie produzieren will. Dabei wird Wasserstoff nicht in einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt, sondern direkt verbrannt. „Entscheidend wird sein, ob es der Industrie gelingt, die Kosten von grünem Wasserstoff schnell zu reduzieren“, sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management. MeM

Bislang steuerte der Auto- und Van-Bereich im ersten Halbjahr 55 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz bei, der Truck- und Busbereich eher bescheidene 18,7 Milliarden. Dennoch ist Daimler Truck bei schweren Nutzfahrzeugen Weltmarktführer. 2019 verkaufte Daimler weltweit 360.000 Lastwagen. Vor allem auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt sind die Schwaben mit der Marke Freightliner stark vertreten. In Luxemburg sind von den angemeldeten 10.787 Lastwagen 3.044 von Mercedes, das ist fast jeder dritte Lkw.

Ob das Unternehmen diese Stellung verteidigen kann, dürfte auch vom Erfolg der Strategie mit alternativen Antrieben abhängen. Hier setzen die Stuttgarter auf klassische Elektro- sowie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw. Daimlers Hauptzielmarkt für die alternativ angetriebenen Lastkraftwagen ist zunächst Europa.

Im Oktober soll die Serienproduktion des Mercedes-eActros – eines ersten elektrisch angetriebenen 25-Tonners für den schweren Verteilverkehr – starten. Bei den von Wasserstoff und Brennstoffzellen angetriebenen Lastwagen peilt man einen Serienstart erster Modelle bis 2027 an. Diese 40-Tonner sollen dann Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern haben – ohne einen Tank-Zwischenstopp einlegen zu müssen.



