Transportfirma Colis Privé will in Luxemburg Fuß fassen

Das französische Unternehmen Colis Privé, das in Frankreich im Bereich der Paketzustellung tätig ist, will in Luxemburg Fuß fassen und vom Boom des weltweiten Online-Handel profitieren.

Das Unternehmen, das auf die Lieferung von Paketen bis zur Haustür von Privatpersonen spezialisiert ist, hat Luxemburg sowie Belgien und Marokko für seine ersten internationalen Schritte ausgewählt, heißt es in einer Mitteilung.

„In Belgien und Luxemburg entwickelt Colis Privé einen optimierten Logistikplan, der die Geschwindigkeit und Effizienz der Auftragsbearbeitung verbessert und Hauszustellungen an Tag+1 am Nachmittag und Abend ermöglicht“, so der Spediteur in einer Mitteilung. Um seine Aktivitäten in Belgien und Luxemburg auszubauen, setze Colis Privé auf ein Sortierzentrum, das ab Juni 2021 in Willebroek bei Antwerpen in Betrieb gehen wird. Das Unternehmen werde auch auf ein Netzwerk von Subunternehmern zurückgreifen, die eine 90-prozentige Flotte von Elektrofahrzeugen einsetzen.

Colis Privé gehört der französischen Holdinggesellschaft HOPPS Group. In Frankreich hat das Unternehmen fast 200 Kunden und arbeitet mit rund 3.800 Zustellern. 2015 wurde über eine komplette Übernahme durch Amazon spekuliert; das US-Unternehmen war mit 25 Prozent des Kapitals bereits an Colis Privé beteiligt. Amazon wollte auf 100 Prozent steigen, war aber 2016 daran gescheitert.





