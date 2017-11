(M.G.) - Die Luxemburger Traditionsfirma Hein hat ihre Nische gefunden: Sie stellt professionelle Backöfen her, die rund 20 Prozent weniger Energie benötigen als herkömmliche Öfen, indem Abgasemissionen wiederverwertet werden. Damit hat das Familienunternehmen nun auch die Aufmerksamkeit von Bäckereien aus Japan auf sich gezogen und erste Öfen dorthin verkauft.



Am Mittwoch Nachmittag wurde einer der, bislang drei nach Japan verkauften Öfen per Frachtflugzeug verschickt. Zwei weitere Öfen sind zur gleichen Zeit per Schiff nach Japan unterwegs.

Foto: Lex Kleren

"Den Ofen per Schiff zu verschicken ging dem Käufer nicht schnell genug, da er ihn noch vor Weihnachten benötigt", erklärt der Geschäftsführer der Firma Hein, Pierre Thein. "Deshalb wird dieser Ofen ausnahmsweise mit dem Flugzeug transportiert."



Da die Entwicklung der neuartigen Technologie vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt wurde, ließ es sich Minister Etienne Schneider nicht nehmen bei der Beladung des Flugzeugs dabei zu sein.



Öfen dieser Kategorie kosten zwischen 45 000 und 90 000 Euro. Der am Mittwoch verschickte Ofen kostet rund 50 000 Euro. Im Schnitt kann dieser zwischen 15 und 20 Jahre lang genutzt werden.



Die Firma Hein produziert ihre rund 400 Öfen pro Jahr in ihrer Produktionshalle in Strassen. Das Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter.