Traditionsbetrieb "Linster Bureautique" schließt

Der Traditionsbetrieb "Linster Bureautique" muss schließen. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Sarah CAMES

"Die Familie Linster hat beschlossen, die kommerziellen Aktivitäten von "Linster Bureautique s.à.r.l." einzustellen. Diese Entscheidung wurde mit großem Bedauern getroffen, da der Familienbetrieb seit 1906 besteht". Mit diesen Sätzen beginnt die Pressemitteilung der Firma Linster.

Jean-Baptiste Linster gründete den Betrieb, der sich auf Möbel und Schulausstattung spezialisierte, vor mehr als 100 Jahren. Der Firmensitz befand sich bis 2006 in der Rue Glesener in hauptstädtischen Bahnhofviertel, wo auch heute noch einer der beiden Läden situiert ist.

Im Jahre 2006 - pünktlich zum hundertjährigen Jubiläum also - eröffnete die Familie Linster mit Bureaupolis einen neuen Firmensitz in Bartringen. Der Umzug sollte damals einen Neubeginn verkörpern - die Brüder Marc und Jean-Luc Linster übernehmen die Firmenleitung von ihrem Vater Gaston.

Wie der Betrieb am Dienstag mitteilte, waren es vor allem die Großhändler und internationale Firmen, die dem luxemburgischen Traditionsladen in den vergangenen Jahren zusetzten. "Aus diesen Gründen ist das Geschäft von Linster Bureautique seit mehreren Jahren defizitär und in der Abwesenheit wirtschaftlicher Perspektiven konnte die Schließung des Betriebs nicht vermieden werden."

Der Verkauf und die Instandhaltung von Bürogeräten sei allerdings auch in der Zukunft über die Firma Linster Business Services (LiBuS) gewährleistet.



Die Firmenleitung werde darauf achten, dass die Schließung den Umständen entsprechend so gut wie möglich vollzogen werde, sowohl für Kunden, als auch für Angestellte und Zulieferer. Ein besonderer Dank gelte neben den Kunden vor allem auch dem Personal, für die jahrelange Arbeit in der Firma.