Bei wenigen Käufen muss man sich so viele Gedanken machen, wie beim Autokauf. Der Konsumentenschutz hat die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Wirtschaft 2 Min.

Autofestival

Tipps für das richtige Vorgehen beim Autokauf

Bei wenigen Käufen muss man sich so viele Gedanken machen, wie beim Autokauf. Der Konsumentenschutz hat die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Anlässlich des Autofestivals empfiehlt die Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) allen Verbrauchern, die den Kauf eines Autos in Erwägung ziehen, die Bedingungen des Kaufvertrags sorgfältig zu prüfen, bevor sie ihn unterschreiben. In diesem Zusammenhang rät die ULC, insbesondere auf die folgenden Punkte zu achten



− Die Bezeichnung des zu bestellenden Modells muss im Vertrag klar und detailliert angegeben werden, einschließlich der gewählten Optionen und der Ausstattung.

− Eine genaue und verbindliche Lieferfrist muss angegeben werden.

− Der Kaufpreis muss genau angegeben werden. Wenn man sein altes Auto in Zahlung gibt, muss man darauf achten, dass sowohl der Preis für die Inzahlungnahme als auch der Kaufpreis für das neue Auto genau angegeben werden.

„Luxemburg ist autofanatisch“ Verkäuferinnen sind erfolgreicher und junge Männer mögen Gebrauchtwagen – ein Gespräch unter Frauen über Autos.

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens sollte Folgendes überprüft werden:

– den Zustand des Fahrzeugs, um etwaige Mängel zu erkennen, die es am Tag des Verkaufs aufweisen könnte;

– den genauen Kilometerstand des Autos am Tag des Verkaufs, der im Kaufvertrag genau angegeben werden muss;

- das Baujahr des Fahrzeugs und/oder das Datum der Erstzulassung.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird dem Verbraucher in der Regel empfohlen, vor dem Kauf den Wert des Fahrzeugs auf verschiedenen Internetseiten zu überprüfen und sich wenn möglich von einer Vertrauensperson mit gewissen Kenntnissen im Bereich der Mechanik begleiten zu lassen. „Die allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen keine missbräuchlichen Klauseln enthalten“, schreibt die ULC.

Lieferfrist und Widerrufsrecht

Solche Vertragsklauseln würden dem Verkäufer einen einseitigen und unverhältnismäßigen Vorteil zum Nachteil des Verbrauchers verschaffen (z. B.: die angegebene Lieferfrist stellt keine Verpflichtung des Verkäufers dar, der Verkäufer versucht, sich von seiner Gewährleistungspflicht zu befreien, oder er schließt das Recht des Verbrauchers aus, im Streitfall vor den ordentlichen Gerichten zu klagen, usw.).

Wenn die Missbräuchlichkeit einer Klausel festgestellt wird, gilt sie als nichtig. Aber Vorsicht: Selbst wenn eine missbräuchliche Klausel nichtig ist, macht dies nicht zwangsläufig den Vertrag in seiner Gesamtheit ungültig.

Verträge, die in einer Werkstatt unterzeichnet werden, unterliegen nicht dem 14- tägigen Widerrufsrecht, wie es etwa bei Fernabsatzgeschäften (typischerweise Internetverkäufe) der Fall ist. „Die Unterzeichnung eines Bestellformulars kommt also einer vertraglichen Verpflichtung gleich und bindet an den Verkäufer“, so die ULC weiter.

Gemischte Bilanz nach Autofestival Knapp die Hälfte der Händler ist zufrieden. Ein Viertel verzeichnet einen Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent. Und: Der Trend geht zum E-Auto.

Mit anderen Worten: „Wenn Sie nach der Unterzeichnung eines solchen Dokuments Ihre Meinung ändern und sich vom potenziellen Verkauf zurückziehen wollen, kann der Verkäufer von Ihnen Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags verlangen“.

Der Konsumentenschutz rät den Verbrauchern, jedes Dokument, das ihnen zur Unterschrift vorgelegt wird, zu prüfen und nur dann zu unterschreiben, wenn sie die feste Absicht haben, das darin erwähnte Fahrzeug zu kaufen.

Weitere Tipps

Wer den Kauf eines Autos mit einem Darlehen finanzieren will, sollte in den Vertrag eine Klausel aufnehmen, die besagt, dass der Vertrag unter der Bedingung geschlossen wird, dass man einen Verbraucherkredit erhält. „Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht an Ihren Vertrag gebunden, falls der erforderliche Kredit nicht gewährt wird“, schreibt der Konsumentenschutz.

- Die ULC empfiehlt den Verbrauchern darüber hinaus, die Bedingungen eines möglichen Kreditvertrags genau zu analysieren und auf den effektiven Jahreszins zu achten.

- Die ULC weist die Verbraucher auch darauf hin, dass es eine gesetzliche Garantie von zwei Jahren gibt, die sowohl für Neu- als auch für Gebrauchtwagen gilt, die von Gewerbetreibenden verkauft werden, mit der Einschränkung, dass diese Garantie für Gebrauchtwagen auf ein Jahr reduziert werden kann, wenn das Datum der Erstzulassung des (Gebraucht-)Fahrzeugs mehr als ein Jahr zurückliegt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.