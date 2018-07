Thionville macht vorerst das Rennen

Irgendwann soll einmal ein Containerzug mit Fracht von China nach Luxemburg rollen. Ein Datum steht noch nicht fest. Anders dagegen im französischen Grenzgebiet, wo man offenbar schon etwas weiter ist.

Eine Ankündigung aus dem grenznahen Frankreich sorgt in der luxemburgischen Transport- und Logistikbranche dieser Tage für Aufsehen. Am 13. Juli 2018 wurden Waggons mit 41 Containern aus Shanghai, Ningbo und Xiamen in Xian auf die Schiene gebracht.

Anschließend geht es über Alashankou (an der Grenze zu Kasachstan), Moskau, Brest in Weißrussland, Malaszewicze in Polen und Duisburg in Deutschland nach Thionville in Frankreich, wo der Zug am 30. Juli 2018 eintreffen soll.



Das haben die Verantwortlichen des Industrie- und Logistikkomplexes Europort am Donnerstag in Yutz bei Thionville bekanntgegeben ...