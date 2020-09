Thierry Flamand wird im Januar die Nachfolge von Claude Wirion als Direktor der Versicherungskommissariats antreten.

Thierry Flamand neuer Direktor des Versicherungskommissariats

Thierry Flamand wird im Januar die Nachfolge von Claude Wirion als Direktor des Versicherungskommissariats antreten. Das gab das Finanzministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.



Thierry Flamand hat die luxemburgische und die belgische Staatsangehörigkeit. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung in den Bereichen Versicherungen, Rückversicherungen und Altersvorsorge. Zuletzt war er als Partner bei der Unternehmensberatung Deloitte für den Bereich Versicherungen verantwortlich. Zuvor war er ebenfalls Partner bei PricewaterhouseCoopers. Seit 2008 ist Flamand außerdem Gastdozent für die Universität Luxemburg. Er wurde vom Regierungsrat für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt.

Thierry Flamand hat „Licence“-Abschlüsse in Versicherungsmathematik und in Mathematik an der Université libre de Bruxelles.

