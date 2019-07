„Nach den vergangenen schwierigen Jahren hat sich das Thermalbad wieder erholt“, freut sich der Präsident des Thermalbades Paul Hammelmann bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Die geplanten Renovierungsarbeiten sollen auch nicht vor 2023 beginnen.

Thermalbad in Bad Mondorf lässt Durststrecke hinter sich

Mara BILO „Nach den vergangenen schwierigen Jahren hat sich das Thermalbad wieder erholt“, freut sich der Präsident des Thermalbades Paul Hammelmann bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Die geplanten Renovierungsarbeiten sollen auch nicht vor 2023 beginnen.

Ob im Geschäftsbereich Spa, den Hotels oder den Restaurants – 2018 war ein gutes Geschäftsjahr für das Thermalbad in Bad Mondorf, wie der Präsident Paul Hammelmann und der Direktor Pierre Plumer am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz erklärten. So liegt das operative Ergebnis – nach Abzug des Betrags, der den Mitarbeitern der Therme dank Kollektivvertrag ausbezahlt wird – bei 281 000 Euro; im Vorjahr war es noch 100 400 Euro. „Nach den vergangenen schwierigen Jahren hat sich das Thermalbad wieder erholt“, freut sich Hammelmann. Als Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten in der Vergangenheit nennt er die Wirtschaftskrise und die rasant steigenden Energiepreise; nun ist das Ergebnis allerdings für das dritte Jahr in Folge positiv.

Das Thermalbad hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 27,8 Millionen Euro erzielt (2017: 26 Millionen Euro). Die Personalkosten machen nach wie vor den größten Anteil der Ausgaben aus. Insgesamt hat das Thermalbad dafür 15,9 Millionen Euro aufgewendet – im Jahr davor waren es 15,4 Millionen Euro. Die Therme beschäftigt 324 Mitarbeiter, davon sind 157 Frauen (48,5 Prozent). Damit ist das Bad „der größte Arbeitgeber in der Region“, so der Direktor. Die meisten Mitarbeiter besitzen die französische Staatsangehörigkeit (55,2 Prozent), danach kommen Luxemburger (21,6 Prozent) und Deutsche (13,3 Prozent).

Der Direktor des Thermalbades Pierre Plumer (l.) und der Präsident Paul Hammelmann (Mitte) bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Foto: Gilles Kayser

Maximale Kapazität erreicht

Die Zahl der Kurgäste ist in etwa konstant geblieben; 5 903 wurden im vergangenen Jahr gezählt – gegenüber 5 910 im Jahr 2017. „Das ist unsere maximale Kapazität“, stellt Plumer fest. Dem Gesetzentwurf über die anstehenden Renovierungsarbeiten des Thermalbades zufolge (siehe unten) liegt der Besucherrekord an einem Tag bei 1 611 Gästen.

Für das laufende Jahr stehen weitere Investitionen an, wie Pierre Plumer betont. Davon sind besonders die Sportanlagen und die Hotelzimmer betroffen, ehe das Thermalbad in ein paar Jahren eine Runderneuerung erfährt.

„Da die Spa-, Wellness- und Fitness-Bereiche mit den Renovierungsarbeiten vollständig erneuert werden, investieren wir dieses Jahr in andere Bereiche, wie etwa Hotelzimmer und einen Tennisplatz“, erklärt Plumer die Strategie.