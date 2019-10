Teures Vergnügen: Taxipreise in Luxemburg

Eine neue Studie zeigt auf, wie sich die Taxipreise in Luxemburg in den letzten zwanzig Jahren entwickelt haben. Die Regierung erwägt eine erneute Reform der Regulierung des Sektors.

Neben Wohnungsnot und Verkehrskollaps erhitzt vermutlich kein Thema hierzulande so sehr die Gemüter wie die Diskussion über Preise und die Qualität von Taxifahrten. Das „Observatoire de la formation des prix“ (OFP) hat jetzt eine umfassende Studie vorgelegt, die diese Debatte zusätzlich befeuern dürfte.

In einer fast 40-seitigen Analyse schauen sich die Statistiker genau die Entwicklung der Taxipreise an und setzen sie in Bezug zur Evolution der Gesetzgebung und der Kosten, die die Taxiunternehmen zu tragen haben ...